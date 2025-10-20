KUPIO SAM SVAKOM DETETU STAN: Naš pevač zaradio ogroman novac, a sada pokazao kako živi u Nemačkoj

Pevač Slobodan Batjarević Cobe naširoko je poznat srpskoj javnosti, a proslavio se u jednom muzičkom takmičenju.

Cobe ja sada na svom profilu na Instagramu pokazao kako provodi vreme u prirodi, dok se iza peče roštilj. On je seo kamen i pozirao sa blagim osmehom na licu.

"Nedelja u Berlinu" - napisao je pevač, a sliku mu je komentarisao i voditelj Zoran Pejić Peja, koji je napisao kratko: "Kralj".

Danas Cobe živi na relaciji Srbija - Nemačka i posvećen je porodičnom životu.

- Kada sam ja u pitanju, živim na relaciji Srbija - Nemačka. Takav način života prati me već dvadeset godina unazad. Ništa se posebno nije promenilo. Deca su mi u Nemačkoj, jedino to je novo, ali je najbitnije da su zadovoljni“, dodao je on.

Iako ima samo 43 godine, Cobe je nedavno godine dobio svoje četvrto unuče.

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, ja se radujem kao nikad do sad. Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim biće ih, ma samo nek’ se širi porodica. Dok sam bio mlađi, tj. kad sam imao 20 godina, svi su govorili da se unuci vole više od dece, eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka. I mogu vam reći, stvarno se unuci vole više od dece. Ma, prelep je to osećaj, ispunjen sam u svakom smislu – rekao je Cobe ranije.

Kako kaže, tokom svoje karijere je dovoljno zaradio da obezbedi porodicu, što mu je najbitnije.

- Sve svoje sam obezbedio. Meni je bio cilj da vodim decu ka pravom putu. Meni kao Cobetu je dovoljna jedna svirka, pa se supruga i ja skupimo da imamo da jedemo i pijemo. Nama ne treba više - rekao je pevač, a onda otkrio da je deci obezbedio krov nad glavom:

- Kupio sam svakom detetu po stan. Sin mi živi u Berlinu, a ćerka se udala u Austriji. Oni imaju svoje stanove. U Leskovcu imamo tri kuće - rekao je Cobe.

Autor: M. V.