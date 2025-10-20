ODREŠIO KESU! Evo šta je Bosanac odlučio da uradi nakon što je saznao da je Džidža u drugom stanju

Dragan Stojković Bosanac ne krije sreću što će dobiti unuče

Dragan Stojković Bosanac, ne krije sreću zbog toga što će mu ćerka Aleksandra uskoro podariti unuče, te je na snimanje "Pinkovih zvezda", stigao sa osmehom na licu.

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se tako brzo saznati. Smatram da je još rano da pričam o tome. Kada prođe prvi period, razgovaraćemo više o ovoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su vest prihvatili s oduševljenjem. Za sada neka ostane samo na tome da smo svi presrećni - rekla je Džidža nedavno za Pink.rs. Bosanac je zatim stigao na snimanje muzičkog takmičenja, ali ne praznih ruku!

Muzičar je doneo rakiju i slatkiše kako bi počastio kolege, ali i okupljene novinare, povodom toga što će postati deda.

- Pijete alkohol? Častim zbog ćerke... Srećni smo svi, da bude dobro samo. Vreme je da i mene neko maltretira - rekao je Dragan Stojković.

Autor: M. V.