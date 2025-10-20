AKTUELNO

Domaći

ODREŠIO KESU! Evo šta je Bosanac odlučio da uradi nakon što je saznao da je Džidža u drugom stanju

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: TV Pink Printscreen/Z. Veljković ||

Dragan Stojković Bosanac ne krije sreću što će dobiti unuče

Dragan Stojković Bosanac, ne krije sreću zbog toga što će mu ćerka Aleksandra uskoro podariti unuče, te je na snimanje "Pinkovih zvezda", stigao sa osmehom na licu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nedavno sam saznala ovu lepu vest, samo što nisam očekivala da će se tako brzo saznati. Smatram da je još rano da pričam o tome. Kada prođe prvi period, razgovaraćemo više o ovoj temi. Što se tiče mojih roditelja, naravno da su vest prihvatili s oduševljenjem. Za sada neka ostane samo na tome da smo svi presrećni - rekla je Džidža nedavno za Pink.rs. Bosanac je zatim stigao na snimanje muzičkog takmičenja, ali ne praznih ruku!

Foto: Pink.rs

Muzičar je doneo rakiju i slatkiše kako bi počastio kolege, ali i okupljene novinare, povodom toga što će postati deda.

- Pijete alkohol? Častim zbog ćerke... Srećni smo svi, da bude dobro samo. Vreme je da i mene neko maltretira - rekao je Dragan Stojković.

Autor: M. V.

#Aleksandra Džidža Stojković

#Beba

#Deda

#Dragan Stojković Bosanac

#Prinova

#Trudnoća

POVEZANE VESTI

Domaći

Doneo odluku: Bosanac ide sa ćerkom Džidžom u Kanadu, otkrio da želi da kupi avion

Domaći

Mislila je da čeka devojčicu, ali je mališa iznenadio: Nakon što su joj rekli da će dobiti ćerku, Milica Todorović na poslednjem ultrazvuku saznala da

Domaći

NADA NIJE VEROVALA DA ZARAĐUJEM TOLIKO: Dragan Stojković Bosanac otkrio koliko para uzme za veče, od cifre će vam se zavtreti u glavi...

Domaći

'SEDIM I STRELJAM OČIMA' Bosanac ispričao kako se u njegovom domu slavi Božić, ćerka Džidža uvek mora da ispoštuje jednu stvar

Domaći

DELOVAO JE KAO DA NIJE BOLESTAN: Bosanac otkrio potresne detalje nakon smrti Halida Bešlića! Evo šta mu je rekao tokom poslednjeg poziva

Domaći

Prva izjava Bosanca nakon što je objavljeno da je novi član žirija Pinkovih zvezda: Otkrio kako se oseća pa pomenuo i Sašu Popovića