POMIRILI SE ANA I RALE? Posle prijave za nasilje i zabrane prilaska pevačica se vratila u kuću na Avali? Evo šta komšije kažu o estradnom paru

Komšije navode da je situacija u kući mirna i da nema otvorenih sukoba

Pevačica Ana Nikolić prijavila je svog partnera Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, zbog čega je on dobio zabranu prilaska od 30 dana.

Međutim, nakon skandala o kom je javnost brujala danima, par je očigledno izgladio odnose, te se pevačica sada takoreći uselila kod njega u kuću na Avali.

Ekipa domaćeg medija posetila je Raletov komšiluk nakon što su se strasti smirile, a odmah po dolasku shvatili smo da je pevačicin auto parkiran odmah ispred kuće, dok se Raletov nalazi iznad u garaži.

Kako su rekle komšije, situacija je u poslednje vreme mirna u kući i par se slaže, pa nema sumnje da su se strasti smirile.

- Dolazi Ana tu, ali retko ih viđamo. Mali je ovo komšiluk, znamo se mi koji odavno tu živimo, ali novajlije ne baš. Mirno je, nema buke u poslednje vreme -rekle su komšije.

Eventualno uveče dolaze i izlaze, preko dana je stvarno mirno - rekla nam je prva komšinica, dok je druga ubeđena u to da je Ana sama u kući:

- Koliko znam, Rale je planirao odmor, Ana je verovatno sama tu. Nismo ih viđali, ali vidim da ih ima više u kući. Raletu je auto uvek tu gore, a Ana ima svoj. Retko su budni ujutru to znam.

Podsećanja radi, Rale je priznao za Blic nakon skandala da je bilo nasilja, ali da nije hteo ništa da prijavljuje policiji, navodeći da bi onda bo kao muškarac vrlo loš, te i da nije to jednoj ženi mogao da uradi.

Autor: M. V.