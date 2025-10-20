AKTUELNO

Domaći

MA KAKVA MAJA, MILJANA! Desingerica priznao da hoće vezu s Kulićevom: NE BIH PROPUSTIO TAKVU PRILIKU...

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pink.rs ||

Reper Dragomir Despić Desingerica je rekao da će biti sa Miljanom Kulić ako se razvede sa ženom.

Miljana Kulić je juče "Eliti 9" javno priznala da će ona biti nova devojka Dragomira Despića Desingerice, ako se on ikada bude razveo od svoje sadašnje partnerke Nevene.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Domaći medij je sada stupio u kontak sa Desingericom, koji nam je rekao da će mesto njegove nove devojke rezervisati za Miljanu.

- Ne bih propustio takvu priliku za vezu. Napraviću rezervaciju, pa ako se nekada razvedem da ima poziciju - rekao nam je Despić, pa otkrio šta misli, da li će ga Miljana progoniti kad izađe iz rijalitija, kao što je radila sa pojedinim pevačima:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Pa, ja sam siguran da hoće.

Despića smo zatim pitali da li je ikada upoznao Miljani, a on je odgovorio u svom stilu.

- U autobusu možda, kada sam išao na posao ili tako nešto - ogovorio je kratko Desingerica.

Autor: M. Vićović

