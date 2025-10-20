STVARI SE POLAKO VRAĆAJU U NORMALU: Ana i Švajni se prvi put sastali posle razvoda, evo kako je protekao susret

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger spustili su loptu i odlučili da se nađu nakon što su se zvanično razveli

O razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje bruji svet. Doduše, malo se prašina spustila, ali je ta tema i dalje interesantna. I dok bivša teniserka i fudbaler žive novim životom, detalji njihovog odnosa isplivavaju na površinu.

Kako mediji pišu, doskorašnji supružnici nedavno su se prvi put videli posle razvoda.

Kako priča izvor, povod je bio rešavanje porodičnih situacija.

- Stvari među njima se polako vraćaju u normalu. Bar što se komunikacije tiče. Ana i Bastijan su se videli pre tri nedelje, porazgovarali o porodičnim stvarima i sve je prošlo u najboljem redu - kaže izvor i dodaje:

- Aferu, skandale i sve što je pratilo njihov rastanak nisu komentarisali, već su rešavali situacije koje se tiču života i budućnosti. On se iselio iz stana i nastavio sa svojim životom na drugoj lokaciji, a Ana je u nekretnini u kojoj je Bastijan živeo kao mladić. Ali to sve nije važno koliko činjenica da su njih dvoje uspeli da pronađu zajednički jezik nakon turbulentnog perioda - završava izvor blizak porodici Ivanović.

Ana i Bastijan su godinama važili za jedan od najskladnijih javnih parova i zbog toga su mnogi bili iznenađeni kada su pročitali vest o njihovom rastanku.

Autor: M. V.