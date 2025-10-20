AKTUELNO

STVARI SE POLAKO VRAĆAJU U NORMALU: Ana i Švajni se prvi put sastali posle razvoda, evo kako je protekao susret

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger spustili su loptu i odlučili da se nađu nakon što su se zvanično razveli

O razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje bruji svet. Doduše, malo se prašina spustila, ali je ta tema i dalje interesantna. I dok bivša teniserka i fudbaler žive novim životom, detalji njihovog odnosa isplivavaju na površinu.

Foto: Instagram.com

Kako mediji pišu, doskorašnji supružnici nedavno su se prvi put videli posle razvoda.

Kako priča izvor, povod je bio rešavanje porodičnih situacija.

- Stvari među njima se polako vraćaju u normalu. Bar što se komunikacije tiče. Ana i Bastijan su se videli pre tri nedelje, porazgovarali o porodičnim stvarima i sve je prošlo u najboljem redu - kaže izvor i dodaje:

- Aferu, skandale i sve što je pratilo njihov rastanak nisu komentarisali, već su rešavali situacije koje se tiču života i budućnosti. On se iselio iz stana i nastavio sa svojim životom na drugoj lokaciji, a Ana je u nekretnini u kojoj je Bastijan živeo kao mladić. Ali to sve nije važno koliko činjenica da su njih dvoje uspeli da pronađu zajednički jezik nakon turbulentnog perioda - završava izvor blizak porodici Ivanović.

Foto: Instagram.com/Pixabay.com

Ana i Bastijan su godinama važili za jedan od najskladnijih javnih parova i zbog toga su mnogi bili iznenađeni kada su pročitali vest o njihovom rastanku.

