NIKOLA ROKVIĆ DOŠAO NA NASTUP MESEC DANA RANIJE! Ispalio se za medalju i sad se javno oglasio

Nikola Rokvić došao mesec dana ranije na nastup

Pevač Nikola Rokvić došao je mesec dana ranije na zakazani nastup, a sada se tim povodom oglasio.

Naime, Nikola Rokvić je na svom profilu na Instagramu objasnio kako je došlo do zabune.

- Inače kad smo kod datuma i nastupa, jednom sam došao mesec dana ranije na nastup u Široki Brijeg. Na 50 km od Širokog zovem domaćina, da se našalim: "U koliko je sati sutra proslava, evo mene u Švajcarskoj"...očekujući da će čovek od muke reći kako sutra, danas je, domaćin kaže: "Nikola, šta sutra, pa proslava je idući mesec". Nije nam bilo teško da i taj dan proslavimo život" - napisao je Nikola.

Inače, Nikola Rokvić je u dugogodišnjem braku sa manekenkom Bojanom Barović sa kojom ima troje dece. Slavica je nedavno otkrila u kakvim je odnosima sa snajkom.

Lepa Bojana nedavno se na svom profilu na Instagramu pohvalila kako ona i Nikola provode zajedno vreme na romantičnoj večeri, a zatim je pokazala i kako se slaže sa svojom svekrvom Slavicom Rokvić, te su se usijale mreže od komentara, budući da su svi pisali da je odnos upravo onakav kakav treba da bude, lep i harmoničan.

Naime, snajka i svekrva provele su prelep dan u prirodi uživajući u prelepim letnjim i toplim danima, a mnogi su ih hvalili da su primer skladne porodice, čemu svi treba da teže.

