Lepa Brena peva sa rođenom sestrom: Osvanuo dirljiv momenat (FOTO)

Pevačica Lepa Brena danas slavi rođendan, a čestitku na Instagramu dobila je i od sestre Fare Stojanović i njene ćerke.

Naime, sestričina Lepe Brene zabeležila je momenat dok su sestre zajedno zapevale.

- Kakvo divno sećanje. Svi zajedno na stejdžu. Sećan rođendan tetkić. Nedostaješ nam i volimo te - napisala je.

Podsetimo, sestra Lepe Brene već dve decenije živi u Kanadi sa suprugom i ćerkama, a kada joj obaveze to dozvole, dolazi kod porodice u Srbiju.

