Lepa Brena peva sa rođenom sestrom: Osvanuo dirljiv momenat (FOTO)

Sestričina popularne pevačice obelodanila je sve
Pevačica Lepa Brena danas slavi rođendan, a čestitku na Instagramu dobila je i od sestre Fare Stojanović i njene ćerke.
Naime, sestričina Lepe Brene zabeležila je momenat dok su sestre zajedno zapevale.
- Kakvo divno sećanje. Svi zajedno na stejdžu. Sećan rođendan tetkić. Nedostaješ nam i volimo te - napisala je.
Podsetimo, sestra Lepe Brene već dve decenije živi u Kanadi sa suprugom i ćerkama, a kada joj obaveze to dozvole, dolazi kod porodice u Srbiju.
Autor: M. V.