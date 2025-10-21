AKTUELNO

TATA ZA PRIMER! Mirko Šijan pokazao kako provodi vreme sa sinovima: Odveo Zorana i Vukana u prirodu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Par provodi vreme sa svojom decom uživajući u prirodi daleko od gradske vreve, a sada su isplivali ovi kadrovi

Mirko Šijan, sin pevačice Goce Božinovske, oženjen je Bojanom Rodić, koja je sada pokazala da im uloga oca i majke i te kako kako prija.

Foto: Instagram.com

Naime, Bojana i Mirko, imaju dva sina Zorana i Vukana, a oni su sada rešili da iskoriste lep oktobarski dan i posvete se onome što im je najvažnije - svojoj deci.

Na najnovijim fotografijama koje su se pojavile na mrežama, vidi se kako Mirko i Bojana provode vreme sa sinovima Zoranom i Vukanom u prirodi, daleko od gradske vreve i reflektora.

Foto: Instagram.com

Mališani su uživali u vožnji bicikala, dok ih je ponosni tata pratio s osmehom na licu, a mama je sve snimala.

Autor: M. V.

