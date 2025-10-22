AKTUELNO

Krvavi smo izašli iz kluba: Nataša Bekvalac i Dača završili u grupnoj tuči, nije se znalo ko koga bije

Nataša Bekvalac otkrila je da su ona i njen bivši suprug Danilo Ikodinović učestvovali u grupnoj tuči koja se desila u poznatom klubu.

Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović venčali su se 2006. godine, prvo u Crkvi svetog Nikola u Sremskim Karlovcima, a potom su obavili i građansko venčanje u prisustvu najbližih.

Razveli su se 2011, posle pet godina zajedničkog života, a zbog ćerke Hane ostali su u prijateljskim odnosima.

Gostujući u podkastu ''Tetke'' Nataša Bekvalac prisetila se tuče u kojoj su učestvovali ona i Dača.

- Doživela sam jednu tuču na Kopaoniku, grupna je bila. Bili su tu Braja, njegova žena, Danilo i ja. Mi nismo imali mesto u tom klubu i tu su bili neki važni ljudi, svi su bili nešto polupijani. Taj jedan čovek je uvredio Gocu, onda je Braja krenuo na njena i mi smo se svi pobili. Na kraju smo Goca, Braja, Danilo i ja izašli krvavi iz kluba. Znaš ono kad se desi bezveze, ali baš je bio fajt - prisetila se pevačica.

Iako iza sebe ima tri braka okončana razvodom Nataša Bekvalac ne krije da je Danilo jedini bivši kome bi se vratila.

