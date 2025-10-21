AKTUELNO

Domaći

Oduševio ju je: Anastasija Ražnatović se pohvalila poklonom koji je dobila od Gudelja, jedna stvar je ostavila bez teksta (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Anastasija Ražnatović sa suprugom Nemanjom Gudeljom otkako su započeli zajednički život žive u Španiji, a sada je podelila fotografiju iz porodičnog doma i pokazala kakvo iznenađenje joj je fudbaler priredio.

Naime, Nemanja redovno iznenađuje Anastasiju posebnim poklonima, što je uradio i sada:

- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.

- Detalji - kratko je dodala Anastasija u opisu.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Anastasija je nedavno istakla da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje otkako se preselila iz Srbije i počela život u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Foto: Instagram.com

Autor: N.B.

#Anastasija Ražnatović

#Brak

#Nemanja Gudelj

#Poklon

#Veza

POVEZANE VESTI

Domaći

Anastasija Ražnatović ima isklesanu figuru, a sada je otkrila i šta jede: Evo kako je smršala 20 kilograma (FOTO)

Domaći

DUBOKI DEKOLTE, ŠLJOKICE I GOLA LEĐA! Anastasija Ražnatović oduševila stajlingom, a ovaj detalj je zapao za oko svima! (FOTO)

Domaći

ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ SE VRATILA U SRBIJU: Evo kod koga je prvo otišla! (FOTO)

Domaći

"NAKON TE PORUKE MI SE NIKADA NIJE JAVIO" Anastasija Ražnatović se otvorila dušu: "Htela sam da se ubijem"

Domaći

MOJ NAJLEPŠI MUŽ NA SVETU: Anastasija Ražnatović uslikala Gudelja u skroz opuštenom izdanju, ovako provode vreme u Španiji (FOTO)

Domaći

RAJ NA ZEMLJI! ANASTASIJA POKAZALA SVOJU OAZU U SEVILJI: Dvorište opasano zidinama, bazen, palme, a jedna BILJKA košta na desetine hiljade evra (FOTO)