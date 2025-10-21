Oduševio ju je: Anastasija Ražnatović se pohvalila poklonom koji je dobila od Gudelja, jedna stvar je ostavila bez teksta (FOTO)

Anastasija Ražnatović sa suprugom Nemanjom Gudeljom otkako su započeli zajednički život žive u Španiji, a sada je podelila fotografiju iz porodičnog doma i pokazala kakvo iznenađenje joj je fudbaler priredio.

Naime, Nemanja redovno iznenađuje Anastasiju posebnim poklonima, što je uradio i sada:

- Ti si najbolja žena ikada, volim te. Ne zanima me ako sati, dani ili godina prođu, jedina stvar koju želim u mom srcu je da sve vreme sveta provedem pored tebe - pisalo je na poklonu koji je dobila od Nemanje.

- Detalji - kratko je dodala Anastasija u opisu.

Podsetimo, Anastasija je nedavno istakla da joj majka Svetlana Ceca Ražnatović najviše nedostaje otkako se preselila iz Srbije i počela život u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

