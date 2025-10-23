Oženio najbolju drugaricu i preselio u Beograd: Nakon dve godine se razveo, a evo gde je živeo sa ženom i ćerkom

Pevač Lukijan Ivanović razveo se od supruge Milice sa kojom je dobio ćerku Sofiju, a vest o rastanku je krio dve i po godina.

Lukijan je prvi put progovorio o krahu braka sa Milicom sa kojom je 10 godina bio najbolji prijatelj. On je zbog ljubavi promenio život iz korena te se iz Banjaluke preselio u Beograd i to u najprestižniji deo prestonice - Beograd na vodi.

Dnevna soba je, dok su bili zajedno, bila ispunjena dečjim igračkama, a tu je bio i plejstejšn što je, kako je pevač otkrio, bila prva njihova investicija.

- Plejstejšen je naša prva zajednička investicija u stanu. Mislio sam da se ona neće složiti, međutim, pristala je. Kad ugrabimo slobodno vreme, igramo zajedno tenis, kao relaksaciju. Mada Mica ume da se naljuti kada gubi, pa je zato često pustim da pobedi, čisto radi mira u kući - rekao je on tada kroz osmeh.

On je istakao i da je srećan otkako se preselio u Beograd.

- Stvarno mi je prelepo poslednjih godinu i po dana od kada me je dovela Milica u Beograd. Drugačije ne bih ni došao, da me nije smuvala moja najbolja drugarica na foru. Mi smo bili drugari pet godina i nikad ne bih rekao da ću doći ovde. Međutim, jedan zajednički ples je sve presudio, ona je pala na njega i od tada je sve počelo. Sledeće je bilo dođi kod mene na odmor, pa sam došao u Beograd i zauvek ostao - rekao je on tada.

Podsetimo, Lukijan je posle dve i po godine govorio o krahu braka.

- Prošlo je dve i po godine od toga, to su normalne stvari, dvoje ljudi se vole, dobiju dete, prođe ta ljubav, izlapi i svako ide svojim putem. Posvetio sam se karijeri, svom detetu maksimalno, posvetio sam se i bivšoj ženi, prijatelji smo i dalje smo prijatelji i tek ćemo da budemo prijatelji zbog deteta. Ceo život sam porodičan, normalan, ne volim da se to provlači kroz novine. Nisam za to da se pravi fama, dve i po godine sam se oporavljao od razvoda, ali ne želim da moje dete sutra to čita - rekao nam je on.

