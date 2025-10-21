Slavica Ćukteraš preživela dramu: Hitno se oglasila i otkrila šta joj se desilo (FOTO)

Pevačica Slavica Ćukteraš doživela je pravu dramu rano jutros, a tim povodom se oglasila na svom Instagram profilu.
Naime, Slavica se jutros oglasila na pomenutoj društvenoj mreži i otkrila da joj je nestala mačka, koju je kasnije pronašla.
- Nestala mi je mačka, kartuzijska, Novi Sad Svetozara Miletića. Zove se Elektra. Stara je 17 godina. Molim vas ako je neko vidi ili je nađe, da me kontaktira - napisala je uspeničena Slavica.
Nedugo nakon apela, Slavica je mačku pronašla kod komšije, a onda je usnimila:
- Sad se smejem, a do sad sam plakala - napisala je pevačica i otkrila gde ju je pronašla:
- Našla sam ga u komšiluku.
