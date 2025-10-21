AKTUELNO

Imam dva stana u Beogradu: Pevačica otkrila koliko često dolazi u prestonicu, pa priznala da li izdaje nekretnine

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Pevačica Branka Sovrlić najbogatija na estradi, može da se pohvali da je vlasnica stanova u srpskoj prestonici.

Branka je za domaće medije otkrila koliko često dolazi u Beograd, a ako nema poslovnih obaveza onda mora zbog režija koje plaća u dva stana.

- Imam dva stana u Beogradu pa moraju da se plate režije tako da barem jednom mesečno dolazim ovde, ali sam sad postala interesantnija pa me ljudi više snimaju, inače sam često tu - rekla je Branka.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je dodala da voli da ima svoj stan u koji će doći kada svrati u Beograd i da nikada nije planirala da nijednu nekretninu oglasi za izdavanje.

- Nisam nikad iznajmljivala stanove, oni su prazni. Posle toliko godina karijere, kada dođem treba da dođem u svoju kuću, a ne da nekome izdajem. A i za šta više? Dovoljno je da imam para za sebe, kaficu, za neki normalan život. Niko sa sobom nije ništa poneo - navela je pevačica.

Foto: TV Pink Printscreen, Pixabay.com

Pevačica je nedavno imala operaciju, a sada je otkrila detalje intervencije i progovorila o tome kako se oseća.

- Okej sam, mislim u mojim godinama baš da se operiše slepo crevo... ali dobro. Preporučujem svima, jela sam čia semenke i one se valjda zalepe za creva. One su mi napravile problem, zbog njih sam dobila infekciju. Zato svima kažem: "Jedite ono što su vam jele bake". Naša jela i ono voće i povrće koje sazreva tog meseca, a ne da izmišljamo toplu vodu i da jedemo nešto što nije sa našeg podneblja - rekla je Branka.

Autor: N.B.

#Branka Sovrlić

#Stanovi

#imanje

#karijere

#pevačica

