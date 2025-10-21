ZVEZDE KOJE OBOŽAVATE VEČERAS U ‘AMI G SHOW’-u! Novi duet Breskvice i Henny-ja, Đani ne zna šta ga čeka, a Tamara blista!

Breskvica i Henny ekskluzivno o novom duetu, Đani na meti šale, Tamara o majčinstvu i karijeri – samo na TV PINK od 22 časa!

Utorak veče sinonim je za najgledaniji late night show na TV PINK – “Ami G Show” , autora i voditelja Ognjena Amidžića. U studio u Šimanovcima u 22 časa dolaze face koje će vas sigurno dobro zabaviti: Tamara Milutinović, Breskvica, Henny, Đani i Lazar Ilić.

Jedna od najpopularnijih pevačica nove generacije – Anđela Ignjatović Breskvica, dolazi večeras kod Ognjena u studio i otkriće šta publici sprema do kraja ove godine. Da li možemo da očekujemo novi album i koji muzički pravac je trenutno najviše inspiriše. Osvrnuće se naravno i na saradnju sa Henny-jem, koji će takođe biti Ognjenov gost i otkriti sve o njihovom novom hit-duetu.

Miloš Stojković, poznatiji kao Henny vernoj publici emisije “Ami G show” zajedno sa Breskvicom predstaviće njihov novi duet pod nazivom “Nebo i zemlja” koji je izašao baš danas. Nakon premijere pesme, koju prati sjajan video – ovo dvoje popularnih mladih umetnika objasniće kroz kakav kreativni proces su zajedno prošli, a Henny će biti iskren i reći sa kojom koleginicom je ostvario najuspešniji duet.

U večeri punoj smeha, dobre energije i hitova, popularna pevačica Tamara Milutinović takođe će govoritio novim pesmama i poslovnim planovima. Svakako, ona sve češće oduševljava novim izgledom, te će otkriti da li za to postoji poseban razlog. Tamara je sa suprugom pre malo više od mesec dana ćerki proslavila drugi rođendan, te će sa publikom podeliti svoje utiske.

Već i vrapci na grani znaju da NO ĐANI NO PARTY! Ali šta se dešava kada Ognjen priredi svojevrsni partiiznenađenja za Đanija kada mu se najmanje nada? Satnaćemo već večeras, jer Radiša Trajković zvani Đani dolazi u studio u Šimanovce da promoviše svoju novu pesmu pod nazivom “Pesma o tebi” koja jepublikovana pre samo tri dana.

Modni dizajner i stilista, Lazar Ilić oblačio je dosta poznatih faca na domaćoj javnoj sceni – među kojima je i Ognjen Amidžić. Lazar će otkriti vernoj TV PINK publici, kakav je Ognjen za saradnju, da li je uživao dok je stilizovao Breskvicu, kao i koje poznate ličnosti su najbolje za saradnju, a od kojih mu se diže kosa na glavi.

Ovo veče obećava sjajnu muziku, priče koje do sada niste čuli, neizostavne igrice koje publika obožava,ali i iznenađenja koja će nasmejati kako publiku kraj velikih ekrana, tako i sve goste u studiju. Najgledaniji late night show čeka svoje verne gledaoce od 22h na TV PINK!

Autor: S.Paunović