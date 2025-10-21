IZNENADILA SVE: Neobična kreacija Nataše Bekvalac ostavlja bez teksta, pojavila se na promociji novog albuma, a jedan detalj je sve raspametio (FOTO+VIDEO)

Pevačica Nataša Bekvalac, danas pravi promociju za svoj novi album „Mama“ i jednom beogradskom lokalu.

Na samom ulazu moglo se videti zeleno lišće, a kada se malo bolje zađe unutra, tu su bele zavese i žute sveće. Naša pevačica se pobrinula da sve izgleda kako treba i bude pod konac.

Pink.rs/M. Vicović Pink.rs/M. Vicović Pink.rs/M. Vicović Previous Next

Cela dekoracija odisala je svežinom, a Nataša se pojavila u beloj kreaciji, poput haljine koja je imala kapljuaču.

Natašina odevna kombinacija iznandila je prisutne, a svi su komentarisali kako pevačica izgleda prelepo.

Podsetimo, Nataša Bekvalac otvorila je dušu i otkrila stvari koje javnost do sada nije znala. Pevačica je u podkastu Tetke priznala da je na početku karijere često pozajmljivala garderobu za snimanje spotova, jer nije imala ništa markirano.

Bekvalčeva je istakla da je konkretno u spotu za pesmu „Ponovo“ sve što je nosila zapravo pozajmila od Elene Karaman i njene majke Verice Rakočević. Jedan od njenih najvećih hitova snimljen je 2005. godine, a sada je otkrila kako je realizovala spot i ko joj je najviše pomogao.

– Kada bi ljudi znali kako sam snimala taj spot. Sećam se da je sva garderoba koju sam tada nosila bila upravo od Verice Rakočević i Elene Karaman. Moja tadašnja stilistkinja bila je drugarica Veričine ćerke Milene. Bukvalno sam orobila njihove ormane. Uzela sam sve „Šanel“ torbe jer nikada do tada nisam imala nijednu. One su mi mnogo pomogle kada je kostim bio u pitanju – ispričala je Nataša.

U istom podkastu otkrila je i kako je tokom braka sa Danilom Dačom Ikodinovićem učestvovala u tuči na Kopaoniku.

– Doživela sam jednu tuču na Kopaoniku, grupna je bila. Bili su tu Braja, njegova žena, Danilo i ja. Mi nismo imali mesto u tom klubu i tu su bili neki važni ljudi, svi su bili nešto polupijani. Taj jedan čovek je uvredio Gocu, onda je Braja krenuo na njega i mi smo se svi pobili. Na kraju smo Goca, Braja, Danilo i ja izašli krvavi iz kluba. Znaš ono kad se desi bezveze, ali baš je bio fajt – ispričala je Bekvalčeva.

Autor: N.B.