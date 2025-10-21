Odustala sam odavno: Nataša Bekvalac progovorila o Dači Ikodinoviću, pa se osvrnula i na samohrano majčinstvo: Tada mi se život okrenuo preko noći!

Naša pevačica Nataša Bekvalac se nakon medijske ilegale vratila i to sa, ni manje ni više, nego albumom koji je već pokorio estradno nebo!

Danas je, Nataša Bekvalac, naša pevačica, održala promociju albuma koji nosi naziv "Mama", a na press konferenciji govorila je o radu na albumu, ali i privatnom životu i izazovima sa kojima se susrela. Nataša je spot za pesmu "Mama" snimila sa svojom majkom, a sada je otkrila koliko je emotivno bilo snimanje.

- Moja mama nije znala šta je čeka to veče, rekli smo joj samo da nam treba pomoć oko spotova jer smo snimali intenzivno dan za danom. Mislila je da će uskočiti u pomoć oko tehničkih stvari, cela ekipa je plakala, spot smo snimili iz prvog puta - rekla je pevačica.

Ona godinama nije objavila album, a kako kaže, karijera joj nikada neće biti prioritet već njena deca koju samostalno odgaja.

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - rekla je Nataša i dodala:

- Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, to mi se tada dogodilo.

Nataša je otkrila i da li ju je Dača Ikodinović zvao, obzirom da je priznala da je u pesmama govorila o svom životu.

- Niko mi se nije javio, ni pojavio. Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena - kroz smeh je poručila Nataša.

"Sve što sam uradila iz inata nije bilo dobro"

Ona je otkrila i koliko često je radila stvari iz inata.

- U principu, sve što sam uradila iz inata nije bilo dobro za mene. Sada kada mi dođe da uradim nešto iz inata ja pustim da prenoći. Kažu da su jutra pametnija od večeri, ali nije uvek tako. Meni su neka jutra gluplja od večeri, ali kada prođe afekat onda trezvenije razmišljate.

Mnogi su mišljenja da je u spotu došao do izražaja i njen talenat za glumu.

- Da sam bila talentovana kao glumica, verovatno bih bila primljena za glumu, ali su ocenili da nisam dovoljno dobra. To je takođe bila situacija u mom životu koja me je okrenula ka muzici - rekla je između ostalog Nataša, a ceo intervju pogledajte u snimku u nastavku teksta.

