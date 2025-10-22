On ima odnose sa drugim ženama, a ona ga voli! Naš glumac u po*no filmovima Milan Ponjević slavu stekao u Americi, pa doveo Meksikanku u Srbiju: Upoznaje je, sviđa joj se!

Najpoznatiji srpski glumac u filmovima za odrasle, koji je svoju karijeru napravio pod svetskim reflektorima, Milan Ponjević, jedan je od najtraženijih u svojoj branši u Americi.

Zapravo malo ko zna da glumac Milan Ponjević ima i suprugu, Meksikanku, kojoj je veoma i pored prirode svog posla, veoma privržen, te na mrežama i u gostovanjima u emisijama, ne krije koliko je voli.

Naime, Milan Ponjević, poznatiji i kao Lanmi Majami, sada je na mrežama podelio snimke i fotografije sa svojom ženom Meksikankom, koju je sada poveo u obilazak Srbije.

- Meksikanka upoznaje Srbiju. Sviđa joj se baš mnogo - napisao je u opisu slika.

Fatalna crnka po zanimanju je psiholog!

- Upoznali smo se u trenutku kada sam se već uveliko bavio ovim poslom, tako da je od starta znala na čemu je – rekao je Milan Ponjević koji neretko objavljuje fotografije sa svojom partnerkom.

- Zna i da kuva, vredna je i uredna, pametna, obrazovana, dolazi iz dobre kuće i jako je dobra kao čovek i prijatelj. Džekpot, napisao je jednom prilikom.

Inače, Ponjević je odrastao u Zrenjinu, a u Ameriku je otišao tokom studiranja kada je odlučio da tamo i ostane i počne da gradi karijeru u filmskoj industriji.

Autor: Nikola Žugić