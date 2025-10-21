AKTUELNO

Kakva je ovo lepotica! Hana Ikodinović zablistala na maminoj promociji albuma (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs ||

Naša pop zvezda Nataša Bekvalac danas održava promociju novog albuma, a na istoj pojavila se njena ćerka, Hana Ikodinović.

Nataša Bekvalac, naša muzička zvezda, nedavno je izbacila novi album, s kojim je izašla iz medijske ilegale u kojoj je bila mesecima, a koji nosi naziv "Mama". Specifičnost ovog albuma, numere na istom, pa i sami tekstovi, napravili su pravi bum na estradi i lansirali su njene pesme u sam vrh jutjub trending liste.

Odustala sam odavno: Nataša Bekvalac progovorila o Dači Ikodinoviću, pa se osvrnula i na samohrano majčinstvo: Tada mi se život okrenuo preko noći!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Nataša je večeras, u jednom prestoničkom lokalu, organizovala promociju novog albuma, gde se na mestu zvanica našla i ekipa portala Pink.rs, te smo sve ispratili u stupu.

SVI NA SNIMANJU SU PLAKALI: Nataša Bekvalac otkrila potresne detalje o pojavljivanju mame u spotu! Priznala ko je JEDINI muškarac koji živi s njom! JA

Na promociji se pojavila i njena ćerka, Hana Ikodinović, koja je zablistala u crnoj elegantnoj haljini, a mogli nisu mogli da skrenu pogled sa nje, ističući koliko je ona lepa i zgodna.

Podsetimo, Nataša je Hanu dobila u braku sa bivšim vaterpolistom Dačom Ikodinovićem, a nakon mnogo godina, njihova zajednička fotografija isplivala je kada su Hanu pratili na veliku maturu, na kojoj su svi zablistali, iako je centar u tom momentu bila sama Hana.

ŠOK! Nataša Bekvalac priznala da je izdržavala partnera, pa otkrila da je bila u vezi sa poznatim muškarcem za kog javnost nikad nije saznala, a evo i

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, E-Stock, Pink.rs, Instagram.com

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić

