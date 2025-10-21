Sve na nivou! Prija stigla s kumom Acom Pejovićem na Natašinu promociju albuma, a OVAJ bračni par digao je ogromnu prašinu (FOTO)

Muzička zvezda Nataša Bekvalac večeras održava promociju svog albuma, a na istu sjatilo se mnogo njenih kolega i javnih ličnosti!

Nataša Bekvalac, naša muzička zvezda, nedavno je izbacila novi album, s kojim je izašla iz medijske ilegale u kojoj je bila mesecima, a koji nosi naziv "Mama". Specifičnost ovog albuma, numere na istom, pa i sami tekstovi, napravili su pravi bum na estradi i lansirali su njene pesme u sam vrh jutjub trending liste.

Naime, počeli su da pristižu i gosti na Natašinu promociju albuma, te su se tako pojavili članovi njene porodice, pa i sestra Dragana Bekvalac, koja je privukla veliku pažnju svih, te je tako pozirala sa svojim drugaricama.

Sledeći koji se pojavio bio je frontmen muzičke grupe "Magla bend", pevač Vlada Savić, sa kojim Nataša ima duet, ali koji nije na ovom albumu, već je to bio singl.

Sledeći se pojavio i glumac Slaven Došlo, koji je raspametio sve prisutne svojim stajlingom koji je istakao njegovo mišićavo telo. Podsetimo, Slaven se našao u jednom od spotova sa Natašinog albuma, a reč je o pesmi "Oštećena".

Među zvanicama pojavio se i voditelj najgledanijeg rijalitija u regionu, voditelj "Elite 9" Darko Tanasijević, koji je, takođe, iznenadio sve svojim stajlingom.

Pink.rs/m. vicović Pink.rs/m. vicović Pink.rs/m. vicović Previous Next

Tiktokeri i influenseri, Stefan Pavlović, poznatiji kao Cale i Lea Stanković, zasijali su, takođe, na Natašinoj promociji albuma.

Mlada pevačica Amna Alajbegović pojavila se sa koleginicom, pevačicom Đanom na Natašinoj promociji, a odmah nakon nje pristigao je i pevač Dado Polumenta sa suprugom Ivonom.

Tekstopisac i aranžer Damir Handanović pojavio se u bež sakou, te je mnogima privukao pažnju, dok je odmah posle njega stigla i pevačica Anabela Atijas.

Među zvanicama našla se i muzička zvezda, Natašina koleginica, pevačica Aleksandra Prijović, koja nije skidala osmeh s lica, a ovo joj je drugo javno pojavljivanje nakon drugog porođaja.

Takođe, pojavio se mladi jujtuber, influenser i pevač Andrija Jović, poznatiji kao Andrija Jo, ali i pevačica Anđelina, koji su, takođe, zablistali na ovoj promociji.

Aco Pejović, naš poznati pevač i Prijin kum, takođe se pojavio na Natašinoj promociji, kako bi koleginici pružio podršku.

Naša pevačica Sara Jovanović, poznatija kao Sara Jo, pojavila se sa svojim dečkom, a pored njih došla je i pevačica Goga Sekulić.

Ono što se moglo primetiti jeste da su se svi pojavili u crnom, što je i bio "dresscode" za zvanice, a sasvim je jasan kontrast i ideja koju je Nataša htela da postigne, s obzirom na to da je ona kompletno u belom.

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić