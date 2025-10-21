Stigla i druga naslednica! Natašina majka sa pevačicinom ćerkom Katjom ne skida osmeh s lica (FOTO)

Nataša Bekvalac, naša pevačica, večeras održava promociju albuma "Mama", a na istu je pristigla i njena majka Mira Bekvalac sa Natašinom ćerkom Katjom.

Promociju za album "Mama", naša muzička zvezda, novosadska barbika Nataša Bekvalac, održava večeras u jednom prestoničkom lokalu, a zvanice su već počele da pristižu.

Naime, među javnim ličnostima, pojavila se i njena majka Mira Bekvalac, koja se našla u spotu za pesmu čiji naziv i nosi ovaj album, a to je pesma "Mama".

Mira nije bila sama, ona je došla u društvu Natašine mlađe ćerke Katje, a obe su zablistale ovim povodom, s obzirom na to da ne kriju ponos na Natašu.

Podsetimo, Bekvalčeva je, gostujući u Amidžiju, otkrila kako je njena mama završila u spotu za pesmu "Mama" i kako ona gleda na to, kao i to u kakvim su one odnosima.

- Kad sam dobila pesmu, ležala sam u krevatu sa sestrom. Nisam mogla da čitam tekst koliko mi je bilo emotivno, znala sam da tu nema polemike. Teško sam je snimila, ali kad smo došli do vizuelizacije spota, posle jednog spota koji smo snimali dva dana, da samo dovedemo mamu i da ona ne zna ni pesmu, ni zašto je on tu. Moja mama da je znala šta je očekuje... Mi smo snimali preko 48 sati i mama je ušla da vidi šta treba da radi, da pomogne. Kristina je obukla i postavila je na sofu i rekla da češlja svoju ćerku -rekla je Nataša i dodala:

Postoji samo jedna tejk te pesme, to je bilo jako emotivno za mene i za nju, što se vidi na sminku. Posle snimanja je ekipa ostala pralisana, svi na snimnaju do jednog su plakali.

Nataša o odnosu s mamom

- Ja znam da imam najbolju mamu na svetu. Prestala sam sve da joj zameram, nisam gledala to iz ugla roditeljstva nego iz ugla odrasle osobe. Znala sam da je davala svoj maksimum, nemaš ljutnu i mržnju već empatiju. Imala sam ljutnju na mamu i tatu, a onda sam počela da poimam roditeljstvo na drugi način -rekla je Nataša i nastavila:

Ja sam bila drugačila kad sam rodila Hanu, žena za dan može da doživi promene. Jedanaest godina razlike, nisma ista majka bila Hani i Katji, ali znam da sam dala maksimum.

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić