Prija stigla na Natašinu promociju! Došla da podrži koleginicu, nikad srećnija nakon drugog porođaja (FOTO)

Aleksandra Prijović, koja se nedavno porodila, zablistala na Natašinoj promociji albuma!
Naša muzička zvezda, Nataša Bekvalac, večeras u jednom luksuznom restoranu u prestonici održava promociju svog novog albuma, koji nosi naziv "Mama".
Ovaj album već je pokorio jutjub trending, s obzirom na sam repertoar i lepezu pesama, kao i na sam tekst koji nosi svaka ponaosob, a sa kojima su se mnogi srodili i, kako pišu po mrežama, pronašli sebe.
Među zvanicama koje su polako pristizale, pojavila se i pevačica Aleksandra Prijović, koja je pred okupljene medije stala nikad srećnija i pozirala sa osmehom na licu.
Podsetimo, ovo je Aleksandrino drugo javno pojavljivanje posle porođaja, a nedavno se pojavila na svadbi kolege, pevača Uroša Živkovića i svojom pojavom je i tada, oduševila sve prisutne. Ona se nedavno porodila i na svet je donela devojčicu, kojoj su ona i njen suprug Filip Živojinović dali ime Arija.
Autor: M. Vićović, Nikola Žugić