Prija stigla na Natašinu promociju! Došla da podrži koleginicu, nikad srećnija nakon drugog porođaja (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Aleksandra Prijović, koja se nedavno porodila, zablistala na Natašinoj promociji albuma!

Naša muzička zvezda, Nataša Bekvalac, večeras u jednom luksuznom restoranu u prestonici održava promociju svog novog albuma, koji nosi naziv "Mama".

Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić

Ovaj album već je pokorio jutjub trending, s obzirom na sam repertoar i lepezu pesama, kao i na sam tekst koji nosi svaka ponaosob, a sa kojima su se mnogi srodili i, kako pišu po mrežama, pronašli sebe.

Među zvanicama koje su polako pristizale, pojavila se i pevačica Aleksandra Prijović, koja je pred okupljene medije stala nikad srećnija i pozirala sa osmehom na licu.

Podsetimo, ovo je Aleksandrino drugo javno pojavljivanje posle porođaja, a nedavno se pojavila na svadbi kolege, pevača Uroša Živkovića i svojom pojavom je i tada, oduševila sve prisutne. Ona se nedavno porodila i na svet je donela devojčicu, kojoj su ona i njen suprug Filip Živojinović dali ime Arija.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić

