Emotivno! Nataša zapevala pesmu 'Mama', njena majka zaplakala, Dragana Bekvalac je sve vreme teši (FOTO+VIDEO)

Večeras, u jednom luskuznom lokalu u prestonici, pevačica Nataša Bekvalac održala je promociju novog albuma, a na izvedbu pesme "Mama", njena majka Mira Bekvalac se rasplakala!

Nataša Bekvalac, naša muzička zvezda, nedavno je izbacila novi album, s kojim je izašla iz medijske ilegale u kojoj je bila mesecima, a koji nosi naziv "Mama". Specifičnost ovog albuma, numere na istom, pa i sami tekstovi, napravili su pravi bum na estradi i lansirali su njene pesme u sam vrh jutjub trending liste.

Večeras se na promociju njenog albuma sjatilo pola estrade i dosta javnih ličnosti, od voditelja, pa sve do influensera, jutjubera, tiktokera, pa i mnogih drugih...

Nataša je, naime, otvorila promociju albuma pesmom "Mama", kako se i zove album, a kako je ova pesma veoma emotivna, njena majka Mira Bekvalac se raznežila i u jednom momentu je i zaplakala.

Nju je, za vreme Natašine izvedbe druge numere sa ovog albuma, sve vreme tešila Natašina sestra Dragana Bekvalac, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Podsetimo, u spotu za pesmu "Mama", našla se Natašina majka Mira, a pevačica je gostujući u Amidžiju govorila o ovoj pesmi, ali i o tome što se njena majka našla u spotu.

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić