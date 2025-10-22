AKTUELNO

NAJAVILA POVRATAK! Prija oduševila fanove, pa progovorila iskreno: Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu 'Mama'

Na promociju novog albuma Nataše Bekvalac došla je i njena koleginica Aleksandra Prijović, koja se porodila pre nešto više od mesec dana i na svet donela ćerku Ariu.

Aleksandra Prijović najavila je svoj povratak na estradu, a otkrila je i koja Natašina pesma joj se najviše svidela.

Prija stigla na Natašinu promociju! Došla da podrži koleginicu, nikad srećnija nakon drugog porođaja (FOTO)

- Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pesme "Lola" i "Fali mi ljubavi". Arija je budna. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama". Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu. Kod Uroša na svadbi je bilo ludilo - rekla je pevačica.

Sve na nivou! Prija stigla s kumom Acom Pejovićem na Natašinu promociju albuma, a OVAJ bračni par digao je ogromnu prašinu (FOTO)

Hana blistala u uskoj haljini

Hana je došla na promociju da podrži majku, a blistala je u crnoj haljini pripijenoj uz telo koja je imala duboki šlic.

Kakva je ovo lepotica! Hana Ikodinović zablistala na maminoj promociji albuma (FOTO)

Mlada dama uvila je svoju kosu u lokne, a izgledala je kao prava holivudska zvezda. Hana Ikodinović se nedavno preselila u Madrid gde studira psihologiju. Natašina naslednica je u poslednjoj objavi na Instagramu pokazala izdanje za vežbanje, koje je odmah pokrenulo mnoštvo komentara.

