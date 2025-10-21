Spektakl kakav niste videli! Nataši izneli tortu, ona je sa ćerkom Hanom presekla motornom testerom (FOTO+VIDEO)

Genijalna ideja!

Nataša Bekvalac, naša muzička zvezda, nedavno je izbacila novi album, s kojim je izašla iz medijske ilegale u kojoj je bila mesecima, a koji nosi naziv "Mama". Specifičnost ovog albuma, numere na istom, pa i sami tekstovi, napravili su pravi bum na estradi i lansirali su njene pesme u sam vrh jutjub trending liste.

Naime, Nataša je promociju albuma otvorila pesmom čiji naziv nosi i sam album, a to je pesma "Mama", a koja je totalno raznežila sve i rasplakala njenu majku, Miru Bekvalac.

Kako je završila sa prezentacijom novih numera, Nataši su izneli trospratnu tortu, te je ona odlučila da zajedno sa svojom starijom ćerkom, Hanom Ikodinović, preseče istu i to ni manje ni više, nego motornom testerom.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. Vićović, Nikola Žugić