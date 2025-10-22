Ćerka Harisa Džinovića ponovo aktivna: Nakon skandala donela važnu odluku!

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, ponovo je aktivirala nalog na društvenoj mreži Instagram.

Mlada influenserka Đina Džinović mesecima je bila u centru s*ks-skandala, nakon što je u javnost dospeo njen intimni snimak zbog kojeg je postala meta ucenjivača. Pod pritiskom porodice, sa kojom je u više navrata ulazila u sukobe, Đina Džinović je privremeno deaktivirala profil.

Međutim, jutros se njen nalog, koji broji više od 150.000 pratilaca, ponovo pojavio na mreži, pa javnost ponovo ima priliku da vidi fotografije atraktivne naslednice Harisa Džinovića.

Podsetimo, ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina Džinović našla se u centru skandala kada su eksplicitni snimci na kojima je navodno ona krenuli da se pojavljuju na društvenim mrežama, a tim povodom oglasio, njen otac.

Kako je naveo, ne prati društvene mreže i ne želi da na bilo koji način komentariše takve stvari.

- Ja to ne znam, ne pratim društvene mreže. Naravno čujem te neke glasine, dođu mi do ušiju, ali ja ne mogu zbog toga da reagujem na bilo kakav način, niti hoću. To su njene lične stvari, šta ona radi. To je njena stvar, nije moja - rekao je Haris a onda odgovorio na pitanje koliko njega kao oca to pogađa:

- Pa dobro. Neke stvari da, neke stvari ne, šta da radim.

Autor: Nikola Žugić