DNEVNO ZARAĐUJE 300.000! Otkriveno čime se bavi Mirko Šijan, nasledio biznis od roditelja i progovorio o svemu

Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

Mirko Šijan je posle venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo njenog porodičnog biznisa, a u pitanju su tezge na pijaci.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi na pijaci ih obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Koliko se dnevno može zaraditi na pijaci otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - tvrdio je on.

