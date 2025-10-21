Anabela Atijas o prevari partnera: Došli smo na ovaj svet da sve isprobamo!

Pevačica se dotakla i muško-ženskih odnosa

Anabela Atijas pojavila se na promociji albuma kod koleginice Nataše Bekvalac, gde je stigla vidno raspoložena i proćaskala sa okupljenim medijima.

Na samom početku Anabela se dotakla svog mladalačkog izgleda, i istakla da voli da neguje prirodnu lepotu.

- Nemam ništa protiv estetske hirurgija, ali ja volim prirodno, da negujem to što imam, da me što duže služi. To je moj izbor, neka radi ko šta hoće, nisam samo da se žene unakažavaju, da ljudi oko njih ćute i ne kažu im "To ti nije lepo", ja bih rekla svakome: "Mislim da si preterala..." - kaže pevačica.

Anabela se dotakla i muško-ženskih odnosa i priznala da nikada ne bi mogla da prevari partnera.

- Nisam taj tip, ja moram da raščistim sa prošlošću da bih ušla u nešto novo... Ja sam sigurna da smo došli na ovaj svet da sve isprobamo, da sve osetimo, da se treba igrati, da je život jedna prekrasna igra koja nosi i pravila i ta pravila mogu da se krše. Samo je stanje uma. Ja ne bih umela da sakrijem, prosto bi neko to video na meni - priča ona.

Otrkila je koliko ju je iskrenost koštala i u poslu i životu.

- Mnogo... Momenat kada sam shvatila da nemam potrebu i obavezu da delim sve iz svog života i da to jednostavno ne moram, je bio jako oslobađajuć za mene. Pobednički, pobedila sam sebe. Stalno sam imala potrebu da odgovorim na sve prozivke, da demantujem, da dokazujem... I baš me briga na kraju krajeva šta će ljudi da misle jer će uvek misliti šta oni žele, neću ih ja nikada ubediti u suprotno. Pametni ljudi su tu gde jesu pa sami mogu da procene ko je kakav. Uostalom, grad je mali, ovaj svet je mali, sve se čuje, sve se sazna kad-tad i sve dođe na svoje kad-tad. Samo treba biti strpljiv i što se kaže bićeš spašen - poručila je ona pred okupljenim medijima.

Autor: M. V.