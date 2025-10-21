Nije on jedini, samo se zalomilo na njemu: Goga Sekulić progovorila o slučaju Vujadina Savića i transrodne osobe: Žao mi je Mirke i dece!

Bivši fudbaler Vujadin Savić nedavno je prijavio transrodnu osobu A.K. policiji da ga je ucenjivao privatnim snimcima i fotografijama, a na ovo se osvrnula pevačica Goga Sekulić!

Večeras, u jednom prestoničkom lokalu, naša muzička pop zvezda Nataša Bekvalac održala je promociju novog albuma koji je nedavno izdala, a koji je već oborio jutjub trending listu.

Među zvanicama koje su se pojavile da podrže Natašu, bila je i njena koleginica, pevačica Goga Sekulić, koja se na samom početku intervjua za medije, osvrnula na skandal koji je zadesio Mirku Vasiljević i Vujadina Savića.

- Ja znam Mirku, poznajem i njega, ne znam ga dobro, meni je žao što se to desilo. Ono što nisam videla ne mogu da komentarišem, malo su preterali medijski - počela je Goga i nastavila:

Pustite me više naroda, šta se sve radi po svetu i Beogradu i uvek nagrabusi neko, ne da sad ja da branim, ali dodaju, izmišljaju... Ostavite na miru ženu, deci i familiju... Šta drugi rade, bolje neka gledaju svoje živote. Pitanje je šta je tu istina, da ima problema, ima, da ima ucena, ima... Nije on jedini, to se dešava mnogima i to je kriminal, treba policija da se bave time... Da policija hapsi takve lopuže.

Na pitanje da li zna mnogo toga šokantnog na estradi, a o čemu se ne priča u javnosti, odgovorila je:

- Što su svi zapeli za estradu? Šta sve nemamo u svetu sporta, politike, glume... Šta rade bankarke, lekari? Nažalost više nema sramote, danas šta god da se desi nije sramota - priča Goga i dodaje:

Tako da ima mnogo toga, već viđeno, ali se o tome ne priča... Slomilo se na Vujadina i porodicu, meni je žao zbog toga. Šta ko god da radi privatno i intimno, njegova je stvar i ja u to ne ulazim, a kad prođe granicu, kao te ucene, onda mora zakon da reaguje...

Ona je dodala da je danas teško naći pravu osobu za emotivnu vezu.

- Mnogi ne mogu da nađe pravog partnera, sve je brzo, instant... Muškarci su zaboravili pažnju, brigu, poštovanje, ljubav... Uvek postoji način, ali najbolje biti ono što jesi - smatra pevačica.

Transrodnoj A.K. pritvor od 30 dana

Podsetimo, transrodnoj osobi je sada određen pritvor od 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da je ucenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. Pritvor je određen zbog rizika da može uništiti dokaze.

Inače, A.K. poznata je po kontroverznim istupima na društvenim mrežama, na kojima ističe luksuzne destinacije koje je posetila i skupe poklone koje dobija. Kako je "Blic" pisao, A. K. po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu tokom septembra pretresen stan na Vračaru u kojem živi, a potom je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i uhapšena.

