Nije on jedini, samo se zalomilo na njemu: Goga Sekulić progovorila o slučaju Vujadina Savića i transrodne osobe: Žao mi je Mirke i dece!

Foto: Pink.rs, E-Stock/Nataša Rajaković, Društvene mreže

Bivši fudbaler Vujadin Savić nedavno je prijavio transrodnu osobu A.K. policiji da ga je ucenjivao privatnim snimcima i fotografijama, a na ovo se osvrnula pevačica Goga Sekulić!

UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu

Među zvanicama koje su se pojavile da podrže Natašu, bila je i njena koleginica, pevačica Goga Sekulić, koja se na samom početku intervjua za medije, osvrnula na skandal koji je zadesio Mirku Vasiljević i Vujadina Savića.

- Ja znam Mirku, poznajem i njega, ne znam ga dobro, meni je žao što se to desilo. Ono što nisam videla ne mogu da komentarišem, malo su preterali medijski - počela je Goga i nastavila:

Foto: Pink.rs

Pustite me više naroda, šta se sve radi po svetu i Beogradu i uvek nagrabusi neko, ne da sad ja da branim, ali dodaju, izmišljaju... Ostavite na miru ženu, deci i familiju... Šta drugi rade, bolje neka gledaju svoje živote. Pitanje je šta je tu istina, da ima problema, ima, da ima ucena, ima... Nije on jedini, to se dešava mnogima i to je kriminal, treba policija da se bave time... Da policija hapsi takve lopuže.

Na pitanje da li zna mnogo toga šokantnog na estradi, a o čemu se ne priča u javnosti, odgovorila je:

KAKO JE ZAPISNIK O SASLUŠANJU ZAVRŠIO U JANOSTI? Istraga zbog curenja podataka o Vujadinu Saviću: Oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu

- Što su svi zapeli za estradu? Šta sve nemamo u svetu sporta, politike, glume... Šta rade bankarke, lekari? Nažalost više nema sramote, danas šta god da se desi nije sramota - priča Goga i dodaje:

Foto: Pixabay.com, E-Stock/Nataša Rajaković

Tako da ima mnogo toga, već viđeno, ali se o tome ne priča... Slomilo se na Vujadina i porodicu, meni je žao zbog toga. Šta ko god da radi privatno i intimno, njegova je stvar i ja u to ne ulazim, a kad prođe granicu, kao te ucene, onda mora zakon da reaguje...

Ona je dodala da je danas teško naći pravu osobu za emotivnu vezu.

- Mnogi ne mogu da nađe pravog partnera, sve je brzo, instant... Muškarci su zaboravili pažnju, brigu, poštovanje, ljubav... Uvek postoji način, ali najbolje biti ono što jesi - smatra pevačica.

KAKO SE ISKAZ A.K. POJAVIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?! Više javno tužilaštvo istražuje curenje tajnog dokumenta iz slučaja Vujadina Savića!

Transrodnoj A.K. pritvor od 30 dana

Podsetimo, transrodnoj osobi je sada određen pritvor od 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da je ucenjivala Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. Pritvor je određen zbog rizika da može uništiti dokaze.

Inače, A.K. poznata je po kontroverznim istupima na društvenim mrežama, na kojima ističe luksuzne destinacije koje je posetila i skupe poklone koje dobija. Kako je "Blic" pisao, A. K. po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu tokom septembra pretresen stan na Vračaru u kojem živi, a potom je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva i uhapšena.

Bivše momke javno pokazivala, a jedan od njih živi u Dubaiju: Isplivali detalji o A.K. koja je ucenjivala Vujadina Savića

Foto: Instagram.com/privatna arhiva, Društvene mreže/Privatna arhiva

Autor: Nikola Žugić

