VOLIM OBIČNE MUŠKARCE: Bojana Lazić progovorila o partnerima, pa priznala kakvog želi pored sebe! NE FASCINIRAJU ME AUTOMOBILI I NOVAC

Otvorila je dušu

Voditeljka emisije "Pinkove zvezde", Bojana Lazić, veoma mlada se udala za glumca Žarka Lazića i rodila sina, a potom i razvela.

Ona je nedavno govorila o svom ljubavnom životu i otkrila da su joj se udvarali mnogi muškarci sa javne scene, ali uglavnom bezuspešno.

- Radila sam sedam godina na televiziji, emisija je bila kolažnog tipa pa je kroz nju prošlo osim pevača i mnogo sportista, političara... Tada nisam bila toliko poznata i lakše su mi prilazili, naročito u tom periodu posle razvoda. Donosili su mi cveće, čokolade, slali poruke... Da su me muvali jesu, ali nisam nešto nikad želela da budem sa poznatima, eto jedino mi je bivši muž javna ličnost, mada on i ne voli da se to kaže za njega - rekla je voditeljka za TV Adria.

Voditeljka je otkrila i šta bi muškarac trebalo da ima da bi nju zaitrigirao.

- Mora da bude običan muškarac. Ja sam iz mog ljubavnog iskustva zaključila da volim obične muškarce. Muškarci mene hoće da fasciniraju automobilima, satovima, njihovim pozicijama i novcem, a mene to apsolutno ne intrigira. To je sigurno plus ako sve to ima, ali to me ne fascinira i neće me zadržati pored muškarca niti na prvu privući. Ono što mi je preko potrebno da muškarac ima jeste razumevanje i podrška - kaže voditeljka i dodaje da upravo to često nije imala:

- Čini mi se da me oni svi prihvate u početku, a posle nekoliko meseci bi da me promene i od toga sam se umorila. Ako treba da biram da li treba da budem sama i ili sa nekim ko hoće da me menja i psihički me troši onda bolje da budem sama do kraja života. Verovatno se ja loše postavljam na početku veze. Imala sam turbulentnu vezu od skoro šest godina, preumorna sam i treba mi mir i želim duži period da budem sama.

Autor: M. V.