Ovo je Ćanin sin Luka! Retko se pojavljuje u javnosti, a pravi je dasa (FOTO)

Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana emotivnom objavom na Fejsbuku čestitala je 22. rođendan sinu Luki.

Stanojka Mitrović Ćana, poznata po specifičnim performansima na veseljima, objavila je fotografije iz porodičnog doma na kojima u krugu porodice proslavlja rođendan sinu.

Ponosna mama sve vreme je grlila sina, a javno mu se obratila emotivnim rečima.

- Jedini moj sine, radosti snago i sve dobro moje, tvojim dolaskom na ovaj svet moj život je u potpunosti dobio smisao. Ti si ta najvažnija karika, koja moj život oboji najlepšim bojama i dade mu jednu potpuno novu dimenziju koja me učini radosnom, srećnom i ponosnom. Hvala ti radosti moja za svih ovih 22 godine ljubavi, sreće i zadovoljstva - napisala je Ćana i dodala:

Tvojim dolaskom na ovaj svet 20.10.2003. tata i ja dobili smo najlepši poklon za našu godišnjicu braka i potvrdu, da smo se pravilno odlučili kada smo 20.10. 2001. izgovorili sudbonosno 'da'. Time 20. oktobar postade i najvažniji dan u našim životima.

Ćana svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti, te malo ko zna kako izgledaju članovi njene porodice. Njenog sina i supruga smo imali prilike samo nekoliko puta da vidimo na nekim događajima.

- Oni ne vole da se eksponiraju, osim kad baš moraju. Smatraju da je to moj posao a ne njihov i da je meni mesto pred objektivima. Dugo vremena Lukini drugari nisu znali da mu je mama pevačica. I jednom prilikom bili smo kod Lee Kiš a on je recitovao neku novogodišnju pesmicu i oni su ga videli. Kažu: "Jao pa tebi je mama Ćana, što nam nisi rekao?", a on nije hteo da se hvali - ispričala je jednom prilikom Ćana.

Facebook.com/Ćana Mitrović Facebook.com/Ćana Mitrović Previous Next

Autor: Nikola Žugić