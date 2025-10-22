AKTUELNO

Domaći

Ovo je Ćanin sin Luka! Retko se pojavljuje u javnosti, a pravi je dasa (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Informer.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana emotivnom objavom na Fejsbuku čestitala je 22. rođendan sinu Luki.

Stanojka Mitrović Ćana, poznata po specifičnim performansima na veseljima, objavila je fotografije iz porodičnog doma na kojima u krugu porodice proslavlja rođendan sinu.

Ponosna mama sve vreme je grlila sina, a javno mu se obratila emotivnim rečima.

- Jedini moj sine, radosti snago i sve dobro moje, tvojim dolaskom na ovaj svet moj život je u potpunosti dobio smisao. Ti si ta najvažnija karika, koja moj život oboji najlepšim bojama i dade mu jednu potpuno novu dimenziju koja me učini radosnom, srećnom i ponosnom. Hvala ti radosti moja za svih ovih 22 godine ljubavi, sreće i zadovoljstva - napisala je Ćana i dodala:

Foto: Facebook.com/Ćana Mitrović

Tvojim dolaskom na ovaj svet 20.10.2003. tata i ja dobili smo najlepši poklon za našu godišnjicu braka i potvrdu, da smo se pravilno odlučili kada smo 20.10. 2001. izgovorili sudbonosno 'da'. Time 20. oktobar postade i najvažniji dan u našim životima.

Ćana svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti, te malo ko zna kako izgledaju članovi njene porodice. Njenog sina i supruga smo imali prilike samo nekoliko puta da vidimo na nekim događajima.

- Oni ne vole da se eksponiraju, osim kad baš moraju. Smatraju da je to moj posao a ne njihov i da je meni mesto pred objektivima. Dugo vremena Lukini drugari nisu znali da mu je mama pevačica. I jednom prilikom bili smo kod Lee Kiš a on je recitovao neku novogodišnju pesmicu i oni su ga videli. Kažu: "Jao pa tebi je mama Ćana, što nam nisi rekao?", a on nije hteo da se hvali - ispričala je jednom prilikom Ćana.

Autor: Nikola Žugić

#Stanojka Mitrović Ćana

#pevačica

#sin

#Ćana

POVEZANE VESTI

Domaći

Naša slavna pevačica pala s mosta i zadobila teške telesne povrede! Progovorila o detaljima teške nezgode, moglo je biti kobno!

Domaći

Prekrsti se, na vreme si došla: Ćana nikada neće zaboraviti trenutak kada joj je doktor saopštio da ima tumor, simptome nije imala

Domaći

Svi bi da budu kao Ćana: Pevač napravio haos na privatnom veselju, zapevao iz kamiona, a snimak postao viralan (VIDEO)

Domaći

'TI SI NAJVEĆA RADOST' Prijina majka podelila fotku s unukom koja je dirnula sve: LJUBAV!

Domaći

PALA SA MOSTA I DOBILA JEZIVE POVREDE! Potresna ispovest naše pevačice: Upala sam u vodu kad se potapao splav, polomila sam ruku, rebra, zglob...

Showbiz

EMOTIVNO! Hejli Biber nikada lepšu poruku nije uputila Džastinu - Povod je poseban!