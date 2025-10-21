HIT REAKCIJA PEVAČA! Ognjen Amidžić sa trubačima upao u Đanijevu spavaću sobu, Slađa se sakrila u ostavu: Ovo će vas nasmejati do suza! (FOTO+VIDEO)

Ognjen je večeras gledaocima predstavio posebno iznenađenje koje je nedavno pripremio za Đanija.

U novim izdanju emisije "AmiG show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Tamaru Milutinović, Anđelu Ignjatović Breskvicu, pevače Miloša Stojkovića Henija, Radišu Trajkovića Đanija i popularnog stilistu Lazara Ilića.

Naime, Ognjen je pre nekoliko dana stupio u kontakt sa Đanijevom suprugom, Slađom Trajković i dogovorio da pevača iznenadi na spavanju. Plan je bio da se trubači ušunjaju u spavaću sobu i da iznenada krenu da sviraju kako bi šokirali Trajkovića.

- Slađa mi je javila da je Đani zaspao, a ja sam doveo trubače dok on spava -rekao je Ognjen i pokazao prilog.

- Dani spava i nema pojma za ovo. Moramo da uđemo tiho i da se namestimo, na moj znak da razvalimo -rekao je Ognjen, pa poveo trubače do Đanijevog stana. Trubači su se ušunjali, a Đanijeva Slađa je kumovala svemu.

Pevač je ostao u šoku na prve tonove trube jer ovo nikako nije očekivao što se vidi i po njegovoj reakciji.

- Da ne zakasniš u emisiju, hajde -rekao je Ognjen nakon Đanijeve hit reakcije.

- Tek sam legao da spavam do sedam. Treći espresso da se ispravim -rekao je Đani nakon priloga.

- Slađa se sakrila u ostavu, nije znala kako će da reaguje -dodao je Ognjen.

Ceo prilog pogledajte u nastavku:

Autor: M. Vićović