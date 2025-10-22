ŠOK PRIZNANJE! Đani otkrio da li je ikada koristio neke droge, ovo je istina!

Radiša Trajković Đani, naš popularni pevač, šokirao je sve priznanjem!

Naš folk pevač, Radiša Trajković Đani, gostujući u Amidžiju, progovorio je o korišćenju narkotika, tačnije otkrio je da li je, i kada, probao neku drogu.

Da li si nekada probao neku drogu i ako jesi, koju?

- Travu jesam, nisam u osmom, srednja škola. Dok nisam video gde mi je mesto i vratio sam se kući u rikverc.

Autor: Nikola Žugić