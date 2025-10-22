AKTUELNO

ŠOK PRIZNANJE! Đani otkrio da li je ikada koristio neke droge, ovo je istina!

Radiša Trajković Đani, naš popularni pevač, šokirao je sve priznanjem!

Naš folk pevač, Radiša Trajković Đani, gostujući u Amidžiju, progovorio je o korišćenju narkotika, tačnije otkrio je da li je, i kada, probao neku drogu.

Da li si nekada probao neku drogu i ako jesi, koju?

- Travu jesam, nisam u osmom, srednja škola. Dok nisam video gde mi je mesto i vratio sam se kući u rikverc.

Podsetimo, nedavno se dosta pisalo o Đanijevom luks stanu. Naime, Slađa i Đani su mesecima radili na uređivanju svog stana u luksuznom naselju u Beogradu, gde je kako sam pevač kaže za većinu stvari bila zadužena njegova supruga koja je vodila računa o svakom detalju kako bi njihovo ljubavno gnezdo bilo savršeno. Detaljnije o tome čitajte u nastavku:

Pogled ostavlja bez daha: Stan Đanija i Slađe pršti od luksuza - Skupoceno drvo, mermer, a jedan deo njihovog dom ima posebno značenje za njih! (FOTO)

