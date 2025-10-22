Heni progovorio o odnosu sa Mahrinom, pa priznao da ima NOVU PARTNERKU: Otkrio detalj o Nataši Bekvalac koji niko nije znao

Heni i Đani iskreno o svemu

U novim izdanju emisije "AmiG show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je pevačice Tamaru Milutinović, Anđelu Ignjatović Breskvicu, pevače Miloša Stojkovića Henija, Radišu Trajkovića Đanija i popularnog stilistu Lazara Ilića.

U okviru rubrike "Pitanja sa Instagrama" pratioci zvanične stranice emisije postavljali su pitanja gostima, a oni su što iskrenije odgovoarali.

- Da li bi se pomirio i bio sa Mahrinom, ako bi postojala inicijativa sa njene strane?

- Ne, u srećnoj sam vezi -rekao je Heni.

- Ko te od kolega odbio za saradnju?

- Imao sam projekat sa Natašom Bekvalac, ali nismo našli pravu pesmu za nas -rekao je Heni.

- Da si žensko da li bi voleo da imaš nadimak Đana ili Ćana?

- Ćana -rekao je Đani.

- Da li bi se radije provozao s Darkom Lazićem ili snimio duet sa Snadrom Afrikom?

- Darko Lazić uvek -rekao je on.

- Kako bi reagovao da saznaš da te Slađa prevarla?

- To se ne bi ni desilo -rekao je Đani.

Autor: M. V.