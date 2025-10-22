KAD SAM PROBAO, UHVATILA ME JE PARANOJA! Đani otvoreno progovorio o konzumiranju narkotika: Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica...

Pevač Radiša Trajković Đani priznao je da je jednom probao opojnu supstancu i da se brzo pokajao zbog toga.

Radiša Trajković Đani poznat je po tome što rado posegne za čašicom, iako mu je alkohol u jednom periodu bio zabranjen zbog povrede ruke. Ipak, pevač otvoreno priznaje da je u mladosti eksperimentisao i s opojnim supstancama, ali, kako sam kaže, to mu nije prijalo.

Tokom jučeranjeg gostovanja u emisiji "Amidži šou" priznao je da je kao srednjoškolac probao marihuanu.

- Travu jesam, nisam u osmom, srednja škola. Dok nisam video gde mi je mesto i vratio sam se kući u rikverc - izjavio je Đani u pomenutoj emisiji.

O istoj temi pevač je govorio i ranije gde je detaljnije opisao kako je došao do ideje da proba narkotike.

- Drogu sam probao u mladosti. Nikakav osećaj nije bio. Davno mi je to ponudila jedna starija koleginica, neću da je imenujem. Ja bio raspoložen, superhiperaktivan, kad sam to probao, uhvatila me je paranoja... i nikad više! Probao sam jednom i travu, to je nešto najgore što sam uzeo, od trećeg dima mislio sam da će me naći na auto-putu. Pakao - rekao je tada Đani.

Razočarao se u Darka Lazića

Podsetimo, Folk pevač Darko Lazić nedavno je imao udes sa suprugom Katarinom, a njegov kolega i prijatelj Radiša Trajković Đani otkrio je da se nije čuo sa njim nakon nezgode. Đani je sada progovorio o odnosu sa Darkom i istakao da se razočarao u njega jer ni Lazić nije posetio njega kada je imao prelom ruke.

- Ne. Ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno... Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega i kad sam ja polomio ruku, bio sam tri meseca kuči, niko nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čoveku, rekao je kao: "Evo, ćale, doći ću, kako to da padneš? Nisam čuo..." Mene ne može da uvredi neko koga ne volim, nego neko ko mi je drag... - rekao folker i dodao:

