SNIMAK ĐINE DŽINOVIĆ ZAPALIO INTERNET: Harisovu ćerku gledalo više od pola miliona ljudi! (VIDEO)

Đina Džinović, ćerka pevača Harisa Džinovića, ponovo je aktivna na društvenoj mreži TikTok, a njen povratnički snimak privukao je gotovo pola miliona pregleda.

Mlada influenserka prethodnih meseci našla se u središtu medijske pažnje, nakon što je u javnost dospeo njen privatni snimak, što je dovelo do pokušaja ucene. Đina je privremeno deaktivirala svoj TikTok nalog. Po povratku na mrežu, objavila je video koji je ubrzo postao viralan. Na snimku se pojavljuje sa prijateljem s kojim je pre nekoliko meseci boravila na Mikonosu.

Reč je o humorističnom skeču u kojem njih dvoje odguruju jedno drugo - kako niko ne bi pomislio da su u vezi, što, kako je Đina naglasila, nije slučaj.

"Beži, misliće da smo u vezi", napisala je u opisu objave i dodala: "Naš najveći problem."

Amerikanac odlepio za Đinom

Podsetimo, ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić, Đina, objavila je na društvenim mrežama fotografiju iz luksuznog restorana u Monte Karlu, na kojoj pozira s jednim od najpoznatijih svetskih jutjubera, bokserom i biznismenom Džejkom Polom

Džejk je totalno odlepio za Đinom, a u kontakt su stupili putem Instagrama. Dopisivali su se nekoliko meseci, a dogovorili su se da se upoznaju i vide prilikom njegovog dolaska u Monte Karlo, gde Harisova ćerka provodi dosta vremena tokom godine. Do susreta je došlo nedavno, a on ju je na kraju večere pozvao i da ga poseti u Americi i bude njegov gost. Iako nije skrivao koliko je oduševljen njome, Đina na njega gleda kao na prijatelja, a da li će se nešto više desiti između njih, pokazaće vreme.

Autor: M.K.