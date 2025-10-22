MELINA ŽELI DA JOJ BOGATI VERENIK KUPI AVION! Iz jednog razloga ne želi da leti redovnim linijama: Ovo su detalji

Bivša žena Harisa Džinovića smatra da bi joj novi partner, koji je milioner, olakšao putovanje po belom svetu ako bi joj obezbedio privatnu letilicu.

Melina Galić doskoro Džinović tačno zna šta želi u životu. Nakon razvoda od Harisa Džinovića, kreatorka je promenila i privatni i ljubavni život. Naročito ljubavni.

Skromni prohtevi

Ona je pronašla milionera koji joj ispunjava sve materijalne želje od kojeg, kako saznajemo, traži da joj obezbedi ni maje ni više nego privatni avion. Nekretninu u Monte Karlu joj je pružio i o tome su mediji izvešavali, u njegovom luksuznim automobilima se voza po kraljevini, a sad je izrazila želju i za letilicom. Kako priča biznismen blizak njenom dečku, na tu ideju je Melina došla kako bi izbegla susret sa estradom po aerodormima i bivšim mužem.

Život na visokoj nozi

- Melina želi da živi kao bubreg u loju na ovoj planeti. Zato je pronašla muškarca koji njene prohteve i može da joj ispuni i obezbedi. To se odnosi na materijalni život. Sve što ste videli na društvenim mrežama da se vozika u luksuznim kolima, to su vozila koja pripadaju njenom partneru. E, kako to sve ima i može da koristi, sada želi još nešto više, pa joj je avion neostvaren san. Misija joj je da ima letilicu kojom će da ide gde god poželi i kad god poželi da se ukrca i da leti sa jedne destinacije do druge. To je i predočila svom partneru koji je inače i poznat kao neko ko je široke ruke kada su žene u pitanju. Nije ona jedina koju je neko vreme obasipao poklonima - priča izvor inače i te kako poznat i uticajan biznismen.

Uslovi

Prema njegovim rečima, i Džinovićeva nekadašnja izabranica mora još da se potrudi za takvu pažnju.

- Moj prijatelj jeste galanatan, ali nije baš naivan. Ona mu je plasirala priču da će privatnim avionom izbeći neželjene poglede estradnih pevača koje je često viđala na aerodromima širom Evrope. Takođe, da će joj to olakšati posao i boravak kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, a naročito u Italiji, Dubaiju, Kataru i da vam ne nevodim ostale gradove gde putuje. Sve on to razume, ali nije sigran da će to i dobiti. Njene želje nisu skromne, ona smatra da zaslužuje letilicu kao što imaju svetske poznate ličnosti - naveo je on.

Zauzeta svadbom

Nedavno se spekulisalo i da se Melina udaje i da sprema gala svadbu, ali ta inforamacija nije zvanično potvrđena.U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Galićevom, ali ona se više ne javlja na broj telefona poznat redakciji.

Autor: M.K.