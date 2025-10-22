MENI JE TREĆI, NJOJ PRVI PUT! Nataša Bekvalac o prozivci Maje Ognjenović nakon njene izjave o pomirenju sa Dačom: Opsovala, pa nasmejala sve do suza

Izjava Nataše Bekvalac o pomirenju sa Danilom Ikodinovićem napravila je pometnju u medijima i na mrežama, a sada je pevačica ponovo prokomentarisala potez Maje Ognjenović i nasmejala čitav region.

Nataša Bekvalac u svom stilu je nedavno govorila o svom privatnom životu i bivšim muževima, te je priznala da bi se jedino pomirila sa Danilom Ikodinovićem da mora da bira. Nakon njene izjave u Amidži šou odmah se oglasila Maja Ognjenović, bivša odbojkašica koja se nedavno razvela od Dače, te je na društvenim mrežama okačila fotografiju "Televisa Presenta".

"To je pitanje za gospođu"

Nataša je na svojoj spektakularnoj promociji albuma "Mama" za Kurir kratko prokomentarisala potez Danilove bivše supruge:

- To nije pitanje za mene, nego za gospođu - nasmejala se Bekvalčeva.

"Imala sam 3 razvoda, njoj je prvi put"

U jednom od gostovanja Nataša je detaljnije progovorila o Maji Ognjenović.

- Moguće da to uopšte nema veze sa mnom. Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smešno, njoj je prvi put, je*iga - rekla je Nataša i nasmejala se do suza.

Autor: M.K.