MENI JE TREĆI, NJOJ PRVI PUT! Nataša Bekvalac o prozivci Maje Ognjenović nakon njene izjave o pomirenju sa Dačom: Opsovala, pa nasmejala sve do suza

Izjava Nataše Bekvalac o pomirenju sa Danilom Ikodinovićem napravila je pometnju u medijima i na mrežama, a sada je pevačica ponovo prokomentarisala potez Maje Ognjenović i nasmejala čitav region.

Nataša Bekvalac u svom stilu je nedavno govorila o svom privatnom životu i bivšim muževima, te je priznala da bi se jedino pomirila sa Danilom Ikodinovićem da mora da bira. Nakon njene izjave u Amidži šou odmah se oglasila Maja Ognjenović, bivša odbojkašica koja se nedavno razvela od Dače, te je na društvenim mrežama okačila fotografiju "Televisa Presenta".

Foto: E-Stock, Pink.rs/D. Tanasijević

"To je pitanje za gospođu"

Nataša je na svojoj spektakularnoj promociji albuma "Mama" za Kurir kratko prokomentarisala potez Danilove bivše supruge:

- To nije pitanje za mene, nego za gospođu - nasmejala se Bekvalčeva.

"Imala sam 3 razvoda, njoj je prvi put"

U jednom od gostovanja Nataša je detaljnije progovorila o Maji Ognjenović.

- Moguće da to uopšte nema veze sa mnom. Ja sam imala tri razvoda i meni je to već postalo smešno, njoj je prvi put, je*iga - rekla je Nataša i nasmejala se do suza.

Foto: E-Stock, Instagram

Autor: M.K.

