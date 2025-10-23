Naša pevačica prodaje sir, kilogram košta 900 dinara: To je specijalitet zlata vredan

Pevačica Goga Sekulić pokrenula je privatan biznis, odlučila je da prodaje pljevaljski sir. Kako ističe kilogram će biti oko 900 dinara.

Goga Sekulić je otkrila da je zajedno sa ocem odlučila da započne proizvodnju i prodaju pljevaljskog sira.

- Zajedno sa tatom sam odlučila da pokrenem prodaju sira i poslednjih meseci intenzivno radimo na tome. Pljevlja se mogu pohvaliti specijalitetom zlata vrednim, pa zašto svi ne bi imali priliku da ga probaju i uživaju u njegovom ukusu. U ponudi će biti i mladi i stari sir, a cena neće biti visoka - 900 dinara po kilogramu - otkrila je Goga i otkrila zbog čega je donela takvu odluku.

Ima dva stana i jedan auto

- Pošto se pevači hvale da imaju mnogo nekretnina, evo reći ću i ja, imam dva stana i jedan auto. Stan na Vračaru vredi 300.000 evra. Porez na njega sam uredno platila - rekla je Goga kroz osmeh u emisiji ''Premijera Viked Specijal''.

- Sestra je dobila kuću na moru, a ja sam dobila planinu u Mojkovcu - ispričala je Goga u emisiji 'pa dodala:

- Ne planinu bukvalno, više brdo, ali ne smem da kažem koliko je to brdo. Mnogo hektara ima (smeh).

Autor: Pink.rs