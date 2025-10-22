Ovo je voditeljka Gloria: Treća žena generala Pavkovića se decenijama nije pojavljivala, a sad smo je uslilkali na njegovoj sahrani sa njihovim sinom, evo kako ona danas izgleda (FOTO+VIDEO)

Danas, 22. oktobra, na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana sahranjen je general Nebojša Pavković, a na večni počinak ispratili su ga uplakani članovi porodice i mnogobrojni prijatelji.

Naime, u prvom redu na sahrani je sve vreme stajala Pavkoviće treća supruga, voditeljka Gloria Sotirov s kojom je okončao ljubav početkom dvehiljaditih.

Uplakana i utučena, stajala je sa ćerkom Mijom i sinom Vukom kojeg je dobila u braku sa Nebojšom. Gloria Sotirov se poslednjih decenija uopšte nije pojavljivala u javnosti, a kako se može videti, nije se mnogo promenila. Tokom govora, Gloria je i zaplakala.

Pričalo se da mu je uzela 3 stana

On se ženio pet puta. Njegov privatan život oduvek je bio interesantan javnosti, a o njegovoj ljubavi sa nekadašnjom novinarkom Glorijom Sotirov dosta se pričalo.Venčali su se 4. avgusta 1995. godine i iz tog braka imaju sina Vuka.

Pretpostavlja se da je rođena u Makedoniji, a sa roditeljima i bratom je živela u Poljskoj gde je odrasla. Kasnije, devedesetih godina, pričalo se da je želela da sazida vilu na Dedinju u Miloševićevom komšiluku. U Miloševićevo vreme zvali su je generalica a pored braka s Pavkovićem imala je još jedan.

Kad je sredinom devedesetih general otpočeo službovanje u Prištini, ona je na televiziji u tom gradu bila voditeljka. Po dolasku u Beograd, postala je urednica Beogradskog programa, a bila je prepoznatljiva po plavoj kosi i dugim nogama.Pričalo se da je bila bliska sa Mirjanom Marković jer je njen brat od strica bio Glorijin prvi muž. Ona iz braka sa sinom Draže Markovića ima ćerku.

Svojevremeno su beogradski mediji pisali i da je od tada već bivšeg svekra Draže Markovića tražila da joj prepiše stan na šta joj je on navodno rekao da ako ga nekada bude nekome i ostavljao, ostaviće ga svojoj unuci, a ne njoj. Glorijin brak sa Pavkovićem, sklopljen tokom devedesetih, okončan je razvodom 2003. godine.Zbog njenih zahteva je nekadašnji načelnik Generalštaba Nebojša Pavković bio kritikovan i česta tema novinskih članaka.

- Ona obožava raskoš i dobre provode - otkrio je 2003. godine Večernjim novostima jedan njen bivši prijatelj.

