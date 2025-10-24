ZA 500 DINARA TRI DIJETALNA OBROKA! Recept Ane Bekute zapalio internet: Lako se sprema i zdrav je, evo kako je uspela da smrša (FOTO)

Za samo 500 dinara Ana Bekuta može da se napravi tri zdrava obroka.
Pevačica Ana Bekuta govorila je o fazama kada je bila na dijeti i podelila brze recepte za ručak, a za koje je potrebno vrlo malo novca.Kako je istakla, za ručak od samo 500 dinara, može da se napravi zdrav obrok, a koji može da traje i do tri dana.Naglasiti treba da mnogo šnicli bude spremno od samo 300 grama mesa.
Potrebni sastojci su:
300 grama mlevenog mesa
2 kašike brašnaobaren pirinač
Dve kašike ulja
Jedan umućeno jaje
pola praška za pecivo
vegeta, so i biber.
Ana je inače ranije uspela da skine dosta kilograma uz regulisanu ishranu, a ovaj recept svakako je dobar za one koji uz par namirnice i malo novca mogu da sprema nešto što može i više puta da se jede.
Poboljšala joj se krvna slika
Pevačica je objasnila da je nedavno proveravala krvnu sliku posle promenjene ishrane, te i da su rezultati odlični. Ona jede pretežno zdravu i kuvanu hranu, te joj je režim doneo sjajne rezultate.
Autor: M.K.