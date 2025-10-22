AKTUELNO

Domaći

Na sahrani Nebojše Pavkovića sve oči bile uprte u lepu ćerku Glorije Pavković! Miji Marković je tetka Mira Marković, a evo ko joj je bio otac (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ovo je malo ko znao!

Danas, 22. oktobra, na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana sahranjen je general Nebojša Pavković, a na večni počinak ispratili su ga uplakani članovi porodice i mnogobrojni prijatelji. U prvom redu na sahrani je sve vreme stajala Pavkoviće treća supruga, voditeljka Gloria Sotirov s kojom je okončao ljubav početkom dvehiljaditih.

Uplakana i utučena, stajala je sa ćerkom Mijom i sinom Vukom kojeg je dobila u braku sa Nebojšom. Gloria Sotirov se poslednjih decenija uopšte nije pojavljivala u javnosti, a kako se može videti, nije se mnogo promenila. Tokom govora, Gloria je i zaplakala.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Lepu Miju Gloria je dobila u prvom braku sa sinom Draže Markovića, Miloradom Markovićem. Kad je sredinom devedesetih general otpočeo službovanje u Prištini, ona je na televiziji u tom gradu bila voditeljka. Po dolasku u Beograd, postala je urednica Beogradskog programa, a bila je prepoznatljiva po plavoj kosi i dugim nogama. Bila je bliska sa Mirjanom Marković, a ona je i tetka Mije Marković.

Autor: M.K.

#Mia Marković

#Mira Marković

#Sahrana

#tetka

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

Malo ko ga je prepoznao: Poznati pevač nosio je krst na sahrani Marine Tucaković i njenog sina Milana Radulovića Laće!

Domaći

Tošetov najveći hit je napisao ubica: Pesma je nastala u zatvoru, a u rečima se krije njegova tragična sudbina (VIDEO)

Zadruga

Evo koje dame su mu bile inspiracija: Baki otkrio kome je posvetio pesme Starleta i Igračka (VIDEO)

Domaći

Evo čime se Emina Jahović bavila pre pevanja: Ova koleginca joj je pomogla na početku karijere, otkriveni detalji

Domaći

Tošetov najveći hit je napisao ubica: Pesma je nastala u zatvoru, a u rečima se krije njegova tragična sudbina (VIDEO)

Domaći

Goca Tržan priznala da je uhvaćena u krađi! Njena majka ostala u šoku, platila sve pa zapretila POLICIJOM (VIDEO)