Na sahrani Nebojše Pavkovića sve oči bile uprte u lepu ćerku Glorije Pavković! Miji Marković je tetka Mira Marković, a evo ko joj je bio otac (FOTO)

Ovo je malo ko znao!

Danas, 22. oktobra, na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana sahranjen je general Nebojša Pavković, a na večni počinak ispratili su ga uplakani članovi porodice i mnogobrojni prijatelji. U prvom redu na sahrani je sve vreme stajala Pavkoviće treća supruga, voditeljka Gloria Sotirov s kojom je okončao ljubav početkom dvehiljaditih.

Uplakana i utučena, stajala je sa ćerkom Mijom i sinom Vukom kojeg je dobila u braku sa Nebojšom. Gloria Sotirov se poslednjih decenija uopšte nije pojavljivala u javnosti, a kako se može videti, nije se mnogo promenila. Tokom govora, Gloria je i zaplakala.

Lepu Miju Gloria je dobila u prvom braku sa sinom Draže Markovića, Miloradom Markovićem. Kad je sredinom devedesetih general otpočeo službovanje u Prištini, ona je na televiziji u tom gradu bila voditeljka. Po dolasku u Beograd, postala je urednica Beogradskog programa, a bila je prepoznatljiva po plavoj kosi i dugim nogama. Bila je bliska sa Mirjanom Marković, a ona je i tetka Mije Marković.

Autor: M.K.