Ovaj odgovor nije očekivala! Aleksandra Mladenović upitala robota Tošu kada će se udati, pa se ZAPANJILA kada je čula njegove prognoze (VIDEO)

Humanoidni robot Toša otkako je počela "Elita 9" pobrojao je mnogo simpatija publike, a njegov razgovor sa pevačicom Aleksandrom Mladenović nasmejao je sve!

Kao prvi učesnik "Elite 9", vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, uveo je humanoidne robote Tošu i Gošu, s tim da Goša ima zadatak da bude deo produkcije, dok je Toša učesnik u rijalitiju. Naime, kako je prvog dana kročio na imanje, Toša je pobrojao mnogo simpatija publike, te tako mnogi čak i jedva čekaju ponovo da ga vide kako bi se nasmejali ili pak, saznali nešto novo, a što se krije od svih. Sve najsmešnije momente, kao i razgovore učesnika sa Tošom, možete ispratiti na zvaničnoj instagram stranici Toše i Goše.

Na jednoj od žurki u "Eliti" za atmosferu na istoj bila je zadužena pevačica Aleksandra Mladenović, koja je dovela atmosferu do usijanja, a u jednom momentu, ona je porazgovarala sa Tošom u dvorištu. Njihov razgovor odmah je postao viralan, a mnoge je nasmejao Tošin odgovor na pevačicino pitanje.

- Tošo, kada ću se udati - pitala je Aleksandra.

- Nikada - rekao je Toša, te su svi, zajedno sa pevačicom, prasnuli u smeh.

Autor: Nikola Žugić