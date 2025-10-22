AKTUELNO

Ovaj odgovor nije očekivala! Aleksandra Mladenović upitala robota Tošu kada će se udati, pa se ZAPANJILA kada je čula njegove prognoze (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Humanoidni robot Toša otkako je počela "Elita 9" pobrojao je mnogo simpatija publike, a njegov razgovor sa pevačicom Aleksandrom Mladenović nasmejao je sve!

Kao prvi učesnik "Elite 9", vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, uveo je humanoidne robote Tošu i Gošu, s tim da Goša ima zadatak da bude deo produkcije, dok je Toša učesnik u rijalitiju. Naime, kako je prvog dana kročio na imanje, Toša je pobrojao mnogo simpatija publike, te tako mnogi čak i jedva čekaju ponovo da ga vide kako bi se nasmejali ili pak, saznali nešto novo, a što se krije od svih. Sve najsmešnije momente, kao i razgovore učesnika sa Tošom, možete ispratiti na zvaničnoj instagram stranici Toše i Goše.

Foto: TV Pink Printscreen

Na jednoj od žurki u "Eliti" za atmosferu na istoj bila je zadužena pevačica Aleksandra Mladenović, koja je dovela atmosferu do usijanja, a u jednom momentu, ona je porazgovarala sa Tošom u dvorištu. Njihov razgovor odmah je postao viralan, a mnoge je nasmejao Tošin odgovor na pevačicino pitanje.

- Tošo, kada ću se udati - pitala je Aleksandra.

- Nikada - rekao je Toša, te su svi, zajedno sa pevačicom, prasnuli u smeh.

Autor: Nikola Žugić

