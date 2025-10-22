AKTUELNO

Verila se crnogorska predstavnica na Evroviziji: Ovakvo joj je iznenađenje priredio momak, ona se rasplakala

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com/@tamara_vujacic ||

Crnogorska pevačica Tamara Vujačić, koju je publika zavolela kroz jedno muzičko takmičenje, sinoć je doživela pravo iznenađenje.

Tamara Vujačić će taj trenutak pamtiti zauvek kad joj jedugogodišnji dečko Marko Uskoković izvadio prsten te je zaprosio.

Uz taktove njihove omiljene pesme u romantičnom ambijentu, pevačica nije mogla da zadrži emocije,a od sreće i iznenađena završila je u suzama.

Brojni prijatelji i kolege sa estrade čestitale su Tamari na romantičnoj veridbi i dodali da jedva čekaju svadbu, koja će biti naredne godine.

Inače, Tamara je publici poznata ne samo po „Zvezdama Granda“, već i kao crnogorska predstavnica na Evroviziji sa grupom „D mol“.

Njeni fanovi su odmah po objavi videa sa prosidbe preplavili društvene mreže čestitkama i porukama podrške.

Foto: Instagram.com/@tamara_vujacic

Autor: Nikola Žugić

