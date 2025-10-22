AKTUELNO

Džehva postala prava nevaljalica! Otvorenim dekolteom usijala mreže, fotkama mami uzdahe jačeg pola (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/@teodoradzehverovic ||

Pevačica Teodora Džehverović nizom provokativnih fotografija zapalila je društvene mreže.

Teodora Džehverović je u izazovnom crnom korsetu, koji je istakao njene obline i širokim pantalonama, pozirala pored luksuznog crvenog automobila.

Teodora Džehverović je na parkingu napravila niz provokativnih fotografija, a njeni pratioci nisu mogli da sakriju oduševljenje.

Fanovi oduševljeni

"Vrela kao nikad", "Boginja", "Ne zna se da li je luđa ona ili auto", samo su neki od komentara ispod Teodorinih fotografija.

Sa pogledom koji mami na greh i izazovnim pozama, Teodora je još jednom pokazala da joj nema ravne kad je u pitanju kombinacija stila, seksepila i stava.

Fotografiju su lajkovale mnogobrojne Teodorine koleginice ali i Viktor Živojinović, sin Lepe Brene.

Foto: Instagram.com/@teodoradzehverovic

Autor: Nikola Žugić

