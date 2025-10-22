Majka mi se skidala pred kamerama, pa zato nisam mogla da idem u školu: Ćerka čuvene Srpkinje otkrila šta joj je smetalo, a njena mama kaže: Lepota mi je prirodna!

Iskrena do koske!

Slavna glumica Snežana Savić ne krije da joj je lepota u životu i pomogla i odmogla.

- Lepota je i usud i dobra stvar... Nisam ja mnogo obraćala pažnju na svoju prirodnu predispoziciju, koju sam dobila po rođenju zahvaljujući mami i tati. Ja se uvek fokusiram na ono drugo, na ono što ja znam, za šta sam se školovala - rekla je nedavno Snežana Savić.

Njena ćerka Anita Lazić je, sa druge strane, istakla:

- Svako je svet za sebe, treba pokazati svoju osobenost. Ja sam se odlučila za novinarstvo, to mi je bliže, sad kad sam došla u neke zrele godine shvatam šta mi prija.

- U glumi sam se oprobala kao devojčica, prvi put sa 12 godina. Pronašla sam vremenom svoj put - kazala je Anita za emisiju "U krugu porodice".

Anita Lazić diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, dok je očigledno da je lepotu nasledila od majke.

Međutim, njihov idiličan odnos jednom je bio doveden u pitanje, kada je Anita bila tinejdžerka, a Snežana na samom vrhuncu karijere i popularnosti.

Anita je, naime, objasnila zbog čega neretko nije mogla među drugare.

- Veoma mi je smetalo što se moja majka skidala pred kamerama, pa često zbog toga nisam mogla da idem u školu - navela je Anita svojevremeno.

Anitin tata je dobio dete u osmoj deceniji

Inače, bivši muž Snežane Savić, reditelj Dragoslav Lazić postao je otac blizanaca u 76. godini.

Bivši muž Snežane Savić ušao je svojevremeno u brak sa 32 godine mlađom glumicom Draganom Turkalj i sa njom je u 76. godini dobio blizance, ćerku Iskru i sina Lazara.

Dragoslav je preminuo u oktobru prošle godine.

Snežana priznaje: "Žao mi je što nisam rodila još dece"

- Žao mi je što nisam rodila još dece, ali nisam želela da mešam autore. Moja želja nije bila da imam samo jedno dete i s ovog aspekta mi je žao što sam ostala na jednom. Međutim, uvek sam mislila da ukoliko već nije opstao moj brak sa Lazićem ne bi trebalo da se upustim u majčinstvo sa nekim drugim, zbog Anite. Plašila sam se kako bi to ona doživela i loših posledica koje bi to moglo da prouzrokuje. Nisam htela da joj stvaram konfuziju. Trudila sam se da moje dete bez obzira na moj rastanak od njenog oca raste zdravo uz prisustvo oba roditelja. Nikada o njenom ocu nisam govorila ništa loše - rekla nam je Snežana jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić