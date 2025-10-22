AKTUELNO

Domaći

Ana Korać gola na plaži, pokazala muža: Odveo je iz Srbije na destinaciju iz snova! Podelili radost sa svima

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Starleta i bivša rijaliti zvezda, Ana Korać, uživa u braku sa muškarcem kog i dalje uspešno krije od javnosti.

Sa njim je Ana Korać osnovala porodicu i dobila sina Matea, a na društvenim mrežama često možemo videti njihove zajedničke trenutke.

Ana je sa suprugom i naslednikom otišla na odmor, daleko od Srbije, pa je podelila predivne fotografije i prizore u kojima uživaju.

Zabeležili su selfi na plaži, a potom su na pesku napisali njihove datume.

- 2021 = A + V; 2025 = A + V = M - piše na pesku, što aludira na njihovog sina Matea.

U apartmanu ih je sačekao pravi raj, voće, piće i posluženje, kao i poruka na ulazu - Vreme je za odmor, Ana.

Autor: Nikola Žugić

