Ana Korać gola na plaži, pokazala muža: Odveo je iz Srbije na destinaciju iz snova! Podelili radost sa svima

Starleta i bivša rijaliti zvezda, Ana Korać, uživa u braku sa muškarcem kog i dalje uspešno krije od javnosti.
Sa njim je Ana Korać osnovala porodicu i dobila sina Matea, a na društvenim mrežama često možemo videti njihove zajedničke trenutke.
Ana je sa suprugom i naslednikom otišla na odmor, daleko od Srbije, pa je podelila predivne fotografije i prizore u kojima uživaju.
Zabeležili su selfi na plaži, a potom su na pesku napisali njihove datume.
- 2021 = A + V; 2025 = A + V = M - piše na pesku, što aludira na njihovog sina Matea.
U apartmanu ih je sačekao pravi raj, voće, piće i posluženje, kao i poruka na ulazu - Vreme je za odmor, Ana.
Autor: Nikola Žugić