AKTUELNO

Domaći

Prvo javno pojavljivanje Edite Aradinović nakon vesti da joj je bivši dečko UHAPŠEN: Evo u kakvom izdanju se pojavila pred kamerama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pixabay.com, Instagram.com/Privatna arhiva ||

Ne skida osmeh s lica!

Danas je kao bomba u medijima odjeknula vest da je bivši dečko naše pevačice Edite Aradinović uhapšen. Naime, kako se ekipa portala Pink.rs našla na jednom događaju danas u prestonici, u pitanju je otvaranje jednog restorana, na spisku zvanica našlo se mnogo poznatih imena, između ostalog i Editino.

pročitajte još

EVO KO JE EDITIN BIVŠI KOJI JE UHAPŠEN U VELIKOJ AKCIJI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA: Više puta lišen slobode, oslobođen za ubistvo, povezivan sa pe

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, Edita je došla vidno raspoložena i skockana od glave do pete, a najviše su privukle pažnju njene čipkane čarape, kao i osmeh na licu, po kom je prepoznatljiva, a koji ne skida kakve god situacije da su u pitanju.

pročitajte još

Edita Aradinović žrtva ozbiljne prevare! Glumac iz spota pokušao da je opelješi na Ibici: Dobro se ljubi, ali me je razočarao...

Podsetimo, Marko Đorđević zvani Markeđani, koji je u utorak veče uhapšenu Dubaiju, ranije je bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Editom Aradinović. Iako ona njegov identitet u javnosti nikada nije otkrila, svi su znali da između njih dvoje postoje emocije. Često odlazila kod njega i ta veza je trajala pet godina. U jednom trenutku došlo je do raskida, kada je ona u besu objavila njihove zajedničke fotografije, ali mu je lice prekrila stikerom srca.

pročitajte još

UHAPŠEN EDITIN BIVŠI DEČKO! Pet godina bili u ljubavi, nakon raskida ga javno ponizila: 'PAO' usred velike akcije protiv organizovanog kriminala

KO JE MARKO ĐORĐEVIĆ, EDITIN BIVŠI DEČKO?

Đorđeviću su lisice stavljene u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja se od jutros sprovodi i širom teritorije Srbije. Kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sedam osoba je uhašeno u Srbiji i još dve u Španiji.Nekoliko puta hapšenJavnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge Markeđanija.

Foto: Pink.rs, instagram.com/privatna arhiva

Hapšenje Đorđevića u Dubaiju izvedeno je u sklopi akcije hapšenja pripadnika takozvanog vračarskog klana. Oni se, kako je saopšteno iz tužilaštva dovode u vezu sa dva ubistva, od kojih je jedno likvidacija Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.Prema nezvaničnim informacijama, on je poslednjih godina živeo u tom gradu. Za njegovo ime vezivale su se pevačice s domaće scene, koje su ga navodno obilazile u Emiratima.U velikoj akicji UKP i SAJ, koje se dovode u vezu sa takozvanim vračarskim klanom tokom pretresa je zaplenjena veća količina novca, luksuznih automobila i skupocenih satova.

pročitajte još

PRVI PUT SAM SE USVINJILA: Edita Aradinović se ugojila 10 kilograma: Više volim da žulja... (FOTO)

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

Foto: TV Pink Printscreen, Pixabay.com

pročitajte još

Edita Aradinović pokazala novog dečka! Otkrila koliko je srećna i ispunjena (FOTO)

Autor: pink.rs

#Edita Aradinović

#Hapšenje

#Policija

#pevačica

#uhapšen bivši dečko Edite Aradinović

POVEZANE VESTI

Zadruga

Posle se pitate što je mamba kraljica rijalitija: Maja likuje jer je pomutila um Alibabi i Luki (VIDEO)

Zadruga

Dobila vetar u leđa: Anđeli cveta nakon podrške njene ljubavi sa Gastozom, ovo je jedva čekala da čuje! (VIDEO)

Zadruga

NA SEDMOM NEBU! Slađa priznala Danki da će se BORITI za Stanislava, pa otkrila šta joj je najveća MOTIVACIJA u osvajanju njegovog srca! (VIDEO)

Zadruga

Jedva dočekala da se reši Anđele: Keti procvetala čim joj se vratila uloga Gastozove kuvarice! (VIDEO)

Zadruga

Ponosan na srebrnu medalju: Ša procvetao nakon saznanja da se našao na anketi najiskrenijih! (VIDEO)

Zadruga

Specijalno iznenađenje u ponoć: Mateja Matijević oduševio Sofi, ovaj rođendanski poklon nije mogla ni da sanja! (VIDEO)