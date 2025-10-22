Prvo javno pojavljivanje Edite Aradinović nakon vesti da joj je bivši dečko UHAPŠEN: Evo u kakvom izdanju se pojavila pred kamerama (FOTO)

Ne skida osmeh s lica!

Danas je kao bomba u medijima odjeknula vest da je bivši dečko naše pevačice Edite Aradinović uhapšen. Naime, kako se ekipa portala Pink.rs našla na jednom događaju danas u prestonici, u pitanju je otvaranje jednog restorana, na spisku zvanica našlo se mnogo poznatih imena, između ostalog i Editino.

Naime, Edita je došla vidno raspoložena i skockana od glave do pete, a najviše su privukle pažnju njene čipkane čarape, kao i osmeh na licu, po kom je prepoznatljiva, a koji ne skida kakve god situacije da su u pitanju.

Podsetimo, Marko Đorđević zvani Markeđani, koji je u utorak veče uhapšenu Dubaiju, ranije je bio u ljubavnoj vezi sa pevačicom Editom Aradinović. Iako ona njegov identitet u javnosti nikada nije otkrila, svi su znali da između njih dvoje postoje emocije. Često odlazila kod njega i ta veza je trajala pet godina. U jednom trenutku došlo je do raskida, kada je ona u besu objavila njihove zajedničke fotografije, ali mu je lice prekrila stikerom srca.

KO JE MARKO ĐORĐEVIĆ, EDITIN BIVŠI DEČKO?

Đorđeviću su lisice stavljene u sklopu velike akcije protiv organizovanog kriminala koja se od jutros sprovodi i širom teritorije Srbije. Kako je saopšteno iz Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, sedam osoba je uhašeno u Srbiji i još dve u Španiji.Nekoliko puta hapšenJavnost je poslednji put čula za Đorđevića kada je po poternici 2019. hapšen u Kanu na Francuskoj rivijeri zbog sumnje da je učestsvovao u ubistvu Luke Radulovića. Nekoliko meseci kasnije, izručen je Srbiji, a posle suđenja oslobođen je optužbi da je učestvovao u tom zločinu.Svi mediji su, posle hapšenja Đorđevića, brujali o tome da mu je policija lisice na ruke stavila u luksuznoj vili Mužin na kanskoj obali, u kojoj je boravio s porodicom. Navodno, istražitelji su mu ušli u trag tako što su pratili kretanje majke, sestre i supruge Markeđanija.

Hapšenje Đorđevića u Dubaiju izvedeno je u sklopi akcije hapšenja pripadnika takozvanog vračarskog klana. Oni se, kako je saopšteno iz tužilaštva dovode u vezu sa dva ubistva, od kojih je jedno likvidacija Vladimira Popovića Popa 2018. u Beogradu.Prema nezvaničnim informacijama, on je poslednjih godina živeo u tom gradu. Za njegovo ime vezivale su se pevačice s domaće scene, koje su ga navodno obilazile u Emiratima.U velikoj akicji UKP i SAJ, koje se dovode u vezu sa takozvanim vračarskim klanom tokom pretresa je zaplenjena veća količina novca, luksuznih automobila i skupocenih satova.

- Istražni tim odmah je rekonstruisao kretanje porodice, uspevši da ih locira na aerodromu u Milanu identifikuju sredstva od 16. avgusta po dolasku u Italiju, na istom aerodromu u Milanu. Potom je praćen kombi čije je krajnje odredište bilo Kan. Na taj način je idnetifikovana vila u kojoj je boravio s porodicom tokom letnjeg odmora - preneli su tada italijanski i francuski mediji koji su izveštavali o ovom hapšenju.

