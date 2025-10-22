Više nema tračeva: Poznati pevač priznao da je prevario ženu, gorko se pokajao, a sada ZAPOSLIO sina i vodi ga sa sobom svuda (FOTO)

AKTUELNO

Pevač Boban Rajović pojavio se na jednom događaju sa sinom Andrijom koji je nedavno počeo da radi za njega.

Boban Rajović je u dugogodišnjem braku, a kako je na samom početku istakao, supruga ga ljubavlju održava mladim.

- Uvek sam nasmejan jer nema razloga da ne bude tako, ostvaren sam čovek u svakom smislu. Postao sam dupli deda. Za izgled je zaslužna moja žena, od njene ljubavi cvetam. Naravno, tu je i teretana, treniram od svoje 10. godine. Trudim se da se zdravo hranim, ali bude perioda kada malo skrenem sa puta, ali sam zadovoljan time - rekao je Boban koji priznaje da je loš kuvar, ali da je zbog žene pokušavao da napravi ukusna jela.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Slab sam kuvar, ali kada sam živeo u Danskoj, tada je bio drugačiji sistem života. Ona je radila, a ja nisam imao stalni posao pa sam želeo da je iznenadim ručkom kada dođe sa posla, ali to bude takvog ukusa da mi kaže bolje da nisam pravio.

"Otkako sin radi sa mnom, nema tračeva"

Bobanov sin je nedavno napustio fudbal i počeo da radi sa ocem, a sada je pevač otkrio kako se snalazi.

- Na sina sam ponosan, on nažalost zbog silnih povreda više nije fudbaler. Mnogo se dao u taj sport, ali je imao povrede i mislim da ga je time Bog pogledao. Sada radi sa mnom, upoznaje dosta ljudi... Ume biti naporno, ali mislim da mu je lepo. Otkako je Andrija sa mnom, tračeva nema - rekao je Boban.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

