Možete li prepoznati o kome je reč?! Mlada pevačica žari i pali gde god da se pojavi, a sad pokazala svoje lice bez trunke šminke, evo o kome je reč (FOTO+VIDEO)

Mlada pevačica Ema Radujko odlučila je da iznenadi svoje pratioce, te je tako objavila snimak u kom se pojavljuje bez trunke šminke, u izuzetno prirodnom izdanju.

Na video‑zapisu, Ema Radujko, naša mlada pevačica, vidi se sa blago raskovanim kosama, svežim, blago rumenim obrazima i potpuno čistim licem, bez evidentnih korekcija ili glamurozne šminke.

U kadru nosi jednostavnu beli majicu i sedi ispred neutralne pozadine, bez bilo kakve naročite scenografije. Upravo svim detaljima Ema šalje poruku: “Evo me kako jesam, bez filtera”.

Iako je ovim potezom pokazala sasvim drugačiju stranu sebe – manje uređenu, više opuštenu – Ema je u fokusu medija i iz drugih razloga. Nedavno je, u intervjuu, izjavila:

Ja sam brend, zvezda i imam svog psihoterapeuta!

Takođe, u aprilu 2025. godine pojavile su se glasine o njenoj navodnoj vezi sa Dragim Gudeljem, koje su nju dovele u fokus medija. On je demantovao izjavu da je u vezi sa Emom, a ona je potom putem društvenih mreža dala do znanja da je „srećna“ i da ljubav dolazi sama, ali nije precizirala detalje.

Zanimljivo je i to da je u školskim danima završila srednju medicinsku školu vanredno, jer se, kako je sama priznala, zbog svog izgleda i stila često nalazila na meti komentara i vršnjačkog nasilja.

Autor: Nikola Žugić