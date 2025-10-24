TU ŠKOLU SAM MORALA DA PROĐEM: Pevačica posle dugih 20 godina otkrila strogo čuvanu estradnu tajnu

Pevačica Jelena Lalović poznatija na estradi kao Jelena sa dva L, upamćena je po svojim hitovima ''Sve sa sebe skinuću'', ''Plakaćeš ko žena'', ''A ti si lep'', i mnogim drugim, a godinama unazad objavljuje nove pesme i ponovo učestvuje u javnom životu.

Iako ponosna na svoj uspeh, priznaje da put do slave tada nije bio lak o čemu je govorila u jednoj emisiji.

– Tu školu sam morala da prođem i bolje što je bilo tako. U to vreme nije bilo takmičenja i teško se dolazilo do televizije. Niko nije hteo da pozove jedan „Koktel bend“ u emisiju da se reklamira sve dok nas Minimaks nije pozvao– tvrdi pevačica.

Jelena je sada po prvi put otkrila kako se iza njenog umetničkog imena krije marketinški trik.

– To su osmilili stručnjaci, predala sam cd i oslonila se na marketing. Nije to bila štampaska greška, moram da priznam, to je bila priča koju smo se dogovorili da ćemo pričati i to je prolazilo godinama. Sada možemo da priznamo da je bio dobro osmišljen marketing- ispričala je ona.

Kao i brojne njene kolege, u karijeri je umela da propusti pesme koju su kasnije postale hitovi.

– Neke pesme sam propustila, kao „Haljina“ Goce Tržan, „Rado te se setim ljubavi stara“, rekli su mi da sam bila budala. Razmišljala sam se da li je to pesma za mene i da li bih uspela da napravim to što je Jovan Perišić uspeo iako sam čula da je hit. Ipak dobila sam „A ti si lep“– rekla je u Grandovoj emisiji.

Podsetimo, Jellena je u braku sa deset godina mlađim muškarcem.

O njenom privatnom životu se ne zna puno, a skoro deset godina uživa u skladnom braku sa Komlenom Lalovićem, koji je doktor nauka u oblasti IT.

- Moj muž je mlađi od mene deset godina, uvek sam volela mlađe muškarce. Desilo mi da sam se udala za oficira vojske Srbije, za kapetana, a posle on izađe iz vojske. Ja sam htela da on na svadbi nosi vojničko odelo, ali on nije hteo. Tako da sam se ja udala za oficira, ali sada sam sa IT stručnjakom - rekla je Jellena.

Autor: D .T.